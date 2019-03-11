محمد بن زايد لداعمي صندوق الوطن: فخورون بعطائكم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الاثنين، سعدت بتكريم أوائل الجهات الداعمة لصندوق الوطن.
وأضاف سموه في تغريدة على حساب سموه الرسمي على "تويتر": "سعدت بتكريم أوائل الجهات الداعمة لصندوق الوطن، فئة من مجتمعنا تبذل بسخاء لأجل المساهمة في تنمية مجتمعها ووطنها، فخورون بعطائهم ومشاركتهم".
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