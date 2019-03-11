انكماش "أكثر من المتوقع" في الاقتصاد التركي

ومع مرور العملة التركية بأزمة أفقدتها 30 بالمئة من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6 بالمئة في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009. وكان الاستطلاع توقع نموا نسبته 2.55 بالمئة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 2.4 بالمئة مقارنة بالربع السابق.
وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد التركي نما 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 1.6 بالمئة.
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