محمد بن زايد وفور غناسينغبي يشهدان توقيع "اتفاقية صندوق خليفة" لتمويل مشاريع في توجو

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة الرئيس فور غناسينغبي رئيس جمهورية توجو في قصر الشاطئ اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة مالية توجو لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جمهورية توجو.

وقع الاتفاقية سعادة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومعالي ساني يايا، وزير مالية توجو، وبموجب الاتفاقية يقدم صندوق خليفة تمويلاً بقيمة 15 مليون دولار أميركي "ما يعادل 55.2 مليون درهم" تقدم على دفعات لدعم المشاريع الاقتصادية في جمهورية توجو.

وقال النويس إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعي دولة الإمارات لدعم جهود التنمية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن الاتفاقية توفر إطاراً مالياً وفنياً لدعم الجهود الحكومية في جمهورية توجو، الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في هذا البلد الصديق. وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين سلسلة من المشاريع الريادية للمساهمة في تعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية في جمهورية توجو عبر دعم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها، بما يتماشى مع مساعي الحكومة المالية المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الاتفاقية تتيح الفرصة أمام الشباب المبدعين وأصحاب المهارات والحرف لاستغلال مهاراتهم، وتحويلها إلى مصدر دخل يعزز من رفاههم الاجتماعي، واقتصاد الدولة، متوقعاً أن تسهم هذه الحزمة من التسهيلات في خلق وظائف جديدة، وتعزز من دور المرأة في المجالات الاقتصادية، فضلاً عن دورها في دعم وتعزيز جهود التنمية في المناطق الأكثر فقراً في جمهورية توجو.

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وشدد النويس على التزام الصندوق التام باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة كافة لضمان توفير سبل تنفيذ المشروعات المدعومة، ومراقبتها، والعمل على تقديم تدابير تصحيحية في حال وجوب ذلك، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء لتحقيق طموحاتهم، من خلال تأسيس مشروعات خاصة تسهم برفد الاقتصاد الوطني في توجو، وتنمية المناطق الريفية والفقيرة في مختلف أرجاء الجمهورية.

يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس قبل نحو 11 عاماً في أبوظبي أصبح إحدى أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مول أكثر من 1400 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى أكثر من 14 دولة شقيقة وصديقة في أوروبا وآسيا وأفريقيا عبر برامج تمويلية رائدة.

حضر مراسم التوقيع معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي سينا لاوسون، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، ومعالي مارك أبلي بيدامون، وزير الطاقة، ومعالي روبرت دوسي، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية توجو.