استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، في قصر الشاطئ فخامة الرئيس فور غناسينغبي رئيس جمهورية توجو الصديقة. وبحث سموه ورئيس توغو خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية والتطوير في البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم مبادرات التنمية الشاملة وجهودها في الدول الصديقة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قطاعاتها الحيوية .

من جانبه أعرب رئيس توجو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً اهتمام بلاده وسعيها إلى إقامة أفضل العلاقات مع الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الناجحة.

كما أعرب عن شكره وتقديره للمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، مثمناً حرص قيادة الإمارات على بناء جسور التواصل الثقافي والاقتصادي والاستثماري مع دول العالم .

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

كما حضر اللقاء من جانب جمهورية توجو ..معالي سينا لاوسون وزير الاتصالات والتكنولوجيا ومعالي مارك ابلي بيدامون وزير الطاقة ومعالي روبرت دوسي وزير الشؤون الخارجية ومعالي ساني يايا وزير المالية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يستقبل رئيس توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.