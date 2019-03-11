قرقاش: "قصر الوطن" إضافة نوعية لمشهد إماراتي متنوع

أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بحفل افتتاح قصر الوطن في أبوظبي، مساء أمس، واعتبر معاليه فكرة أن يكون "قصر الرئاسة" المنيف متاحاً لزيارات الجمهور في العاصمة تقليد جديد وجميل في المنطقة.

وأكد معاليه أن قصر الوطن يعد إضافة ثقافية وسياحية تبرز الدور الحضاري للدولة.

وجاء في تغريدة معاليه عبر "تويتر": "حفل افتتاح "قصر الوطن" أكثر من رائع، وفكرة أن يكون "قصر الرئاسة" المنيف متاحاً لزيارات الجمهور وإضافة ثقافية وسياحية في العاصمة تقليد جديد وجميل في المنطقة، تجربة "قصر الوطن" إضافة نوعية لمشهد إماراتي متنوع".

وافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، "قصر الوطن"، ضمن مجمع قصر الرئاسة، ليمثل صرحاً معرفياً جديداً يبرز الدور الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.