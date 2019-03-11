"كابسات 2019" ينطلق اليوم! المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة يوحّد النقاش حول آفاق العصر الذهبي...

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يفتتح "كابسات"، المعرض الرائد المتخصص في قطاعات البث والإنتاج وتقديم المحتوى والإعلام الإلكتروني والأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبوابه اليوم (الثلاثاء 12 مارس)، في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه على مستوى العالم.

وسيشكّل "كابسات"، المقرر انعقاده في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 12 إلى 14 مارس الجاري، منصة عالمية لتبادل المعرفة والابتكارات في صناعة الترفيه والإعلام، إذ سيشهد مناقشات حول المتغيرات التي تحفزها التقنيات المتطورة التي يطلق عليها المحللون اسم "كونفرجنس 3.0". ويشهد هذا العصر الجديد من صناعة الترفيه إقبال عدة شركات على صناعة المحتوى بمجرد توفر التكنولوجيا والتوزيع لديها، بحيث أصبحت هناك فروق واضحة بين وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية.

ومع بلوغ توقعات المشاهدين أعلى مستوى على الإطلاق، فقد بات من المهم توفير محتوى مخصص يمكنهم مشاهدته في أي وقت وفي أي مكان. وسوف تشكّل مسألة طريقة تكيف القائمين على صناعة المحتوى والموزعين والمشترين مع هذه المتغيرات من حيث نماذج الإيرادات والتوزيع المتغيرة، أهمية في تحديد قدرتهم على مواصلة العمل في غمار هذه التطورات. ويعقد "كابسات" هذا العام في دورته الـ 25 بأجندة متجددة ومتطورة تركّز على التعامل مع المتغيرات على امتداد كامل سلسلة التوريد في صناعة الترفيه والإعلام، بما في ذلك صناعة المحتوى والإنتاج، والأقمار الصناعية في مرحلة ما بعد الإنتاج، وخدمات البث عبر الإنترنت وألعاب الفيديو ووسائل الإعلام الرقمية. ويتوقع أن يحضر دورة هذا العام أكثر من 15 ألف خبير في هذه الصناعة إقليمياً وعالمياً، حيث سيستفيدون من الأطروحات القيّمة وأحدث الابتكارات التي سيشهدها المعرض، والتي ستساهم في تحفيز التغيير في صناعة الإعلام والترفيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقّع أن تصل إيرادات صناعة الإعلام الترفيهي إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2021 1، مدفوعة بموارد الإيرادات الجديدة التي تتحقق من خلال شركات الإنتاج والتوزيع ومنصات المحتوى بتقنيات "كونفرجنس 3.0"، والتي تعكف على تطوير نماذج أعمال جديدة تدرّ عائدات من الجيل المقبل من المستهلكين من خلال توفير محتوى مخصص يناسب أذواقهم ويثري تجارب المشاركة لديهم.

وفي معرض تعليقها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: "سوف تشكّل دورة هذا العام من معرض كابسات منصة رئيسية ومتميزة عن أي دورة أخرى، إذ ستجمع شركات البث والإنتاج والتوزيع وصناعة المحتوى والمشترين على مستوى المنطقة والعالم. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد صناعة الترفيه تغيراً بشكل متسارع أكثر مما كان متوقّعاً، حيث سيجمع الحدث أحدث الابتكارات على صعيد المنتجات والتقنيات ونماذج الأعمال، والتي تشكّل هذا العصر الحديث."

وسيعود هذا العام "مؤتمر المحتوى" الذي يضم الشركات الرائدة في الصناعة، والمركز الرقمي الذي سيركّز على خدمات بث محتوى الفيديو. وستجمع هاتان الفعاليتان خبراء الصناعة، وأبرزهم قسورة الخطيب، المؤسس المشارك لشبكة "يوتيرن"، ورافائيل أنيشينو الرئيس والمدير الإداري لشبكة "فياكوم انترناشونال ميديا الشرق الأوسط وأفريقيا"، والدكتور ناصر رفعت، رئيس التكنولوجيا في شبكة تليفزيون "روتانا".

من جانبها، قالت دينارا توكتوسونوفا، الرئيسة التنفيذية لوكالة "رابتلي"، العالمية لأخبار الفيديو والمتخصصة في توفير الفيديو والتغطية الإخبارية المباشرة حسب الطلب: "يسعى الجيل المقبل من المشاهدين إلى الحصول على المزيد فيما يتعلق بالمحتوى وخيارات المنصات، لاسيما الاستمتاع بالتجارب التي توفرها تقنيات التواصل." وأضافت: "فهم يبحثون عن تجارب تجعلهم جزءاً من الحدث، سواء كانوا جالسين في منازلهم يشاهدون أجهزة التلفاز الذكية أو خدمات البث عبر الإنترنت، أو مشاهدة المحتوى على أجهزتهم أثناء التنقّل. نحن نحتاج إلى تلبية هذه المتطلبات بأعلى جودة، وتقديم محتوى يحفز المشاهدين على المشاركة، ويساعد عملاءنا من شركات الإعلام على التواصل مع الجمهور والحفاظ على القاعدة الجماهيرية الخاصة بهم عبر المنصات المختلفة."

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وسوف تساهم ركيزة إنتاج المحتوى في "كابسات" بتعزيز معرفة الشركات والمؤسسات المتخصصة بإنتاج المحتوى بالتكنولوجيا والأدوات والمعدات التي ستزوّدهم بأحدث التقنيات بما يحفّز جهود التحوّل في صناعة الإعلام والترفيه. وفي الوقت الذي أصبح المحتوى يعتمد على العرض عبر أي شكل من أشكال الشاشات، فإن القائمين على صناعة المحتوى يتعين عليهم أن تتوفر لديهم أحدث طرز الكاميرات وعدسات التصوير وتقنيات الإضاءة، فضلاً عن ضرورة التركيز على التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز/ الافتراضي والجيل الخامس، والتي ستصبح العمود الفقري لصناعة المحتوى في المستقبل القريب.

ويشهد المعرض هذا العام لأول مرة فعالية "فليكس أون 86" التي يتم تنظيمها بالتعاون مع شركتي "مينا تي في" و"يوتيرن انترتينمنت"، حيث ستوفر طيفاً من المحتوى العربي والدولي وذلك من خلال شاشات بث سينمائي مباشر. وسوف تخصص الفعالية لمشتري المحتوى من جميع أنحاء العالم والذين يسعون إلى شراء أحدث محتوى تليفزيوني وسينمائي ورقمي. وسوف تتضمن عرض مسلسلات درامية، وأفلاماً وثائقية، وعروضاً كوميدية، ومحتوى ترفيهي للأطفال، ومسلسلات رسوم متحركة، وغيرها الكثير، على أن تُعقد بعد ذلك جلسات حوارية مع القائمين على صناعة المحتوى.

وسوف تشهد دورة هذا العام من معرض "كابسات" انطلاق النسخة الأولى لمعرض الألعاب الإلكترونية. وتعد الألعاب الإلكترونية ظاهرة جديدة تجمع فئة اللاعبين المحترفين في مجال ألعاب الفيديو لتشكّل بذلك فئة من اللاعبين المشاهير وتحلّ محلّ الألعاب التقليدية، وأصبحت لها شعبية كبيرة بين عشّاق هذا النوع من الألعاب والذين يحرصون على الاحتشاد لمؤازرة لاعبيهم. وعليه، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع إيرادات شركات الرعاية والإعلان بهذا السوق الجديد لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020. وسوف يضم معرض الألعاب الإلكترونية في "كابسات" جميع ما يتعلق بهذا المجال، حيث يشكّل منصة ستضم أبرز 18 شخصية في الصناعة، حيث سيناقشون الموضوعات المتعلقة بهذا المجال الجديد الذي بات مصدراً يدرّ إيرادات كبيرة.

وتعود قمةGVF Satellite مجدداً إلى معرض "كابسات" حيث توفر فرصاً للتواصل والمناقشات المهمة حول حال ومستقبل الصناعة. كما سيتيح برنامج الاجتماعات العالمي لـ "كابسات"، منصة خاصة للعارضين والزوار المسجلين مسبقاً لتسهيل التواصل بينهم وبين كبار العاملين في هذه الصناعة.

من جهته، قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للاستديوهات: "نفخر بالمشاركة في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) وتقديم الدعم لهذا المعرض الذي يسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في قطاعات الإعلام والبث والترفيه. وتهدف مشاركة مدينة دبي للاستديوهات إلى استعراض أحدث صالات التسجيل واستوديوهات تصوير فريدة من نوعها التي تدعم مجموعة المواهب المتنامية في المنطقة من خلال مبادرات عديدة مثل CineMENA. ونتوقع مستوى عالياً من المشاركة في معرض هذا العام، ونتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة في الفعالية".

ويجمع معرض "كابسات 2019" آلاف المؤثرين والخبراء في الصناعة من المنطقة والعالم للتعرف على أحدث التوجّهات التي ستشكّل العصر الجديد لصناعة الترفيه.