الامارات | كاميرات تقرأ السعادة في وجوه المتعاملين لقياس رضاهم عن خدمات طرق دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات تقرأ السعادة في وجوه المتعاملين لقياس رضاهم عن خدمات طرق دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترصد هيئة الطرق والمواصلات في دبي مدى ارتياح وسعادة المتعاملين بمستوى جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها لهم عبر كاميرات وزعتها في مراكز خدمة العملاء. وأعلنت الهيئة عن إطلاقها مبادرة قياس مؤشر السعادة للمتعاملين عبر تركيب كاميرات ذكية في أربعة من مراكز إسعاد المتعاملين، تتضمن البرشاء، وأم رمول، وديرة، والعوير.

واعلن مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة ماهر شيره، إن المبادرة تهدف لقياس مؤشر السعادة من خلال كاميرات ذكية تقوم بتحليل مدى سعادة للمتعاملين بشكل تقني، حيث تعمل على تحليل تعابير وجه المتعاملين، دون تخزينها للحفاظ على الخصوصية، قبل وبعد إتمام معاملاتهم في مراكز الخدمة، ومن ثم قياس مستوى السعادة بشكل فوري ودقيق، مما يساعد على توفير تقارير عن تجربة المتعاملين، وبالتالي يُمكن صانعي القرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمة بشكل مستمر، وقد تم تنفيذ المبادرة في أربعة من مراكز إسعاد المتعاملين.

وأضاف إن الكاميرات تم تصنيعها داخل الدولة بدقة عالية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستطيع التقاط صور بمعدل 30 إطاراً في الثانية الواحدة، وفي نطاق 7 أمتار ومحيط رؤية 65 درجة، بالإضافة إلى الضبط التلقائي للمشهد بدون فلاش وتقليل تشويش درجة الإضاءة لإعطاء أدق المؤشرات لتعابير الوجه.

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وتابع ان الكاميرات تحتوي على خاصية الاتصال اللاسلكي، والبلوتوث، وذاكرة تخزين عشوائية داخلية بمعدل 32 ميجا بايت، وتعيد تشغيل نفسها تلقائياً في حالة حدوث أي عطل، ويتوفر بها أيضاً إمكانية الدعم عن بُعد لضمان استمرارية عملها على مدار الساعة.

وأوضح شيره إن المؤشر يعمل على إعطاء تقارير تفصيلية عن مستوى سعادة المتعاملين بشكل يومي من خلال لوحة بيانات آنية، وعلى إرسال إشعارات فورية عند انخفاض مستوى السعادة في أي من مراكز إسعاد المتعاملين عن مستوى محدد سلفاً عن طريق آلية مدمجة مع الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ليتسنى للمعنيين اتخاذ اللازم للحفاظ على مستوى سعادة المتعاملين.

وأشار إلى أن مؤشر السعادة الذكي يرصد التغير في مستوى السعادة للمتعامل منذ لحظة دخوله المركز وحتى خروجه، وربط ذلك بمستوى الخدمة التي تلقاها، وأن هذه التقنية تخلق جواً من التنافسية الإيجابية بين مراكز إسعاد المتعاملين باستخدام أسلوب محاكاة الألعاب الإلكترونية (Gamification) للارتقاء بمستوى خدماتها، مما يضمن تحقيق سعادة العملاء من خلال رفع مستوى رضاهم عن خدمات الهيئة.