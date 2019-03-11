ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، أمس الأحد، في العاصمة البريطانية لندن اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث اطلع سموه على آخر التطورات المتعلقة ببرامج الجامعة الأكاديمية وميزانيتها التشغيلية لعام 2020.

كما استعرض الاجتماع آخر إنجازات خريجي الجامعة وأحدث الدراسات والبحوث التي ركز عليها أعضاء الهيئة التدريسية خلال العام الدراسي الجاري.

وعبر صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الاجتماع عن شكره لأعضاء مجلس أمناء الجامعة للدعم والمشورة التي يتقدمون بها للنهوض بمسيرة الجامعة.

من جانبهم أثنى أعضاء مجلس أمناء الجامعة على إنجازات الجامعة وعبروا عن ثقتهم في توجهاتها وخططها التي تسعى إلى تعزيز مسيرتها الأكاديمية المتميزة.

وفي هذا الصدد ..قال البروفيسور كيفن ميتشل، المدير الانتقالي للجامعة الأميركية في الشارقة "باسم الجامعة الأميركية في الشارقة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لجهوده العظيمة والتزامه الاستثنائي لبناء مجتمع أكاديمي فريد من نوعه استطاع جذب طلبة وأساتذة من مختلف الثقافات والحضارات حول العالم، ونحن ممتنون جداً للدعم الذي يقدمه سموه وأعضاء مجلس أمناء الجامعة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أميركية الشارقة في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.