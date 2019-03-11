مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تحتفل بعيد الأم المجموعة تطرح النسخة الثانية من الحملة الناجحة لعيد الأم...

ر تحتفل مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بروح الأمومة، هذا العام من خلال حملة "أمي جنتي"، لتكريم جميع الأمهات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تبدأ الحملة بتاريخ 10 مارس وتستمر حتى 21 مارس.

بهدف تقديم عروض لا مثيل لها، تواصل مجموعة دبي للذهب والمجوهرات في تقديم حملات إبداعية للاحتفال بجميع المناسبات مع عملائها في إمارة دبي. بمناسبة عيد الأم ستقدم متاجر المجوهرات في إمارة دبي لعملائها تشكلية مجوهرات حصرية لهذه المناسبة بالإضافة إلى مجموعة مميزة من العروض الترويجية.

وفي هذا السياق قال السيد توحيد عبد الله، رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: " نقدم لعملائنا حملة عيد الأم مرة أخرى، بالتعاون مع متاجر المجوهرات المشاركة في المجموعة. وسيشارك في هذه الحملة العديد من الدوائر الحكومية وصناعي الذهب والمجوهرات في دبي لنشر رسالة شكر لجميع الأمهات". مضيفاً " لا يمكن أن نوفي الأمهات حقهم ولكن هذة الحملة هي لفتة صغيرة من جانبنا لنظهر لهم امتناناً".

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تستمر الحملة المبتكرة من 10 إلى 21 مارس وتنتشر عبر جميع وسائل الإعلام مثل المطبوعة، والإذاعية، ووسائل الإعلام الرقمية و وسائل التواصل الاجتماعية.

وأضاف السيد توحيد: " النسخة الثانية من هذه الحملة هي شهادة على دعم عملائنا وتأكيد على محاولاتنا المستمرة لنكون جزء من حياة جميع عملائنا. نطلق هذه الحملة اليوم بهدف المشاركة في جميع اللحظات الاحتفالية لمقيمي دولة الإمارات"

تحث مجموعة دبي للذهب والمجوهرات في دبي جميع العملاء على الاحتفاء بهذه المناسبة الخاصة والمشاركة في هذه الحملة.