"الإمارات الإسلامي" و"إماراتك" يتعاونان لتفعيل المدفوعات الإلكترونية للمتعاملين من الأفراد والشركات

عقد "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية شراكة مع "إماراتك"، الشركة الرائدة في حلول التقنيات الإلكترونية والخدمات الاستشارية في العالم العربي، تهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من سداد المدفوعات الإلكترونية لمجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر المحفظة الإلكترونية "نقودي" التابعة لشركة "إماراتك".

وتتيح الشراكة لعملاء "الإمارات الإسلامي" من الأفراد والشركات فرصة الاستفادة من خدمات إضافة الرصيد للمحفظة الإلكترونية والمدفوعات بواسطة القسائم الإلكترونية التي توفرها "نقودي" عبر منصة "سمارت بيزنس" التابعة للبنك، وإجراء المدفوعات الإلكترونية بسهولة لقاء الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية مثل "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" و"الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب"، و"بلدية الفجيرة" والعديد غيرها.

وفي هذا السياق، قال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "باعتباره مؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعدّ ’الإمارات الإسلامي‘ من أبرز الداعمين لرؤية دبي في التحول الكامل نحو قنوات المدفوعات الرقمية سعياً إلى ترسيخ دعائم المدينة الذكية. ونحن على ثقة بأن شراكتنا الجديدة مع محفظة ’نقودي‘ الإلكترونية التابعة لشركة ’إماراتك‘ ستوفر مزيداً من السلاسة وسهولة الاستخدام للمتعاملين، ونتطلع قدماً لتعزيز تعاوننا وإطلاق مزيد من المبادرات المشتركة في المستقبل القريب سعياً لتحسين خدماتنا".

من جانبه أشار سعادة ثاني عبدالله الزفين المدير العام وعضو مجلس شركة "إماراتك": "تعمل ’نقودي‘ على بناء الشراكات الاستراتيجية مع كبرى البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل ’الإمارات الإسلامي‘، وذلك بهدف تعزيز قنوات المدفوعات التي توفرها ودعماً للمتعاملين من القطاعين العام والخاص في مبادراتهم المتعلقة بالرقمنة تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات بالانتقال إلى الاقتصاد غير النقدي. وانطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه ’نقودي‘ في منظومات الخدمات من الجانب المالي، نحرص على الاستثمار في عمليات وتقنيات المدفوعات التي تتيح لنا تطوير سبل دفع مبتكرة لمتعاملينا".

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وبمجرد خطوات بسيطة، سيكون بمقدور متعاملي "الإمارات الإسلامي" من الأفراد والشركات التسجيل وإضافة رصيد إلى محفظة "نقودي" عبر مختلف قنواته مثل منصة "سمارت بزنس"، وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي. علاوة على ذلك، يمكن للمتعاملين إجراء المدفوعات باستخدام القسائم الإلكترونية عبر منصة "سمارت بيزنس" والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وقنوات الهاتف المتحرك.

وتضم المزايا التي تقدمها الخدمة الجديدة:

المصادقة الفورية والدفع للمحفظة والقسيمة الإلكترونية

التحويل الفوري إلى "نقودي"

تتوفر الخدمة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع

تقارير مفصلة من نظام إدارة المعلومات وتوثيقات من "نقودي"

وفي إطار جهوده نحو ترسيخ الرقمنة، قدّم "الإمارات الإسلامي" استثمارات كبيرة في حلول مبتكرة تعتمد على التقنية لتوفير إمكانات معززة وراحة أكبر للعملاء. ونال "الإمارات الإسلامي" جائزة "أفضل علامة تجارية مصرفية إسلامية" من قبل مجلة جلوبال براندز، وحاز كذلك على لقب "أفضل مصرف إسلامي" في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل جلوبال فاينانس. وتقديراً لمجموعة منتجاته المبتكرة، نال "الإمارات الإسلامي" جائزة "أفضل بطاقة إسلامية" وجائزة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "بانكر ميدل إيست" لعام 2018.