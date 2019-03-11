آرت دبي يعلن عن البرنامج التفصيلي لأسبوع الفن 2019







يشهد شهر مارس من كل عام إطلاق مجموعة آرت دبي بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون لفعاليات أسبوع الفن في الإمارات وهو أكبر احتفال ثقافي في المنطقة والذي يقام ضمن فعاليات موسم دبي الفني.

وتنطلق النسخة التاسعة يوم السبت 16 مارس بأكثر من 500 فعالية تقام عبر سبعة أيام وثلاثة إمارات وهي أبوظبي ودبي والشارقة. وتأكيداً لحيوية المشهد الثقافي في الإمارات، تشهد هذه النسخة زيادة بمقدار 25% في عدد المواقع المشاركة بفعاليات الأسبوع ليشارك أكثر من 80 موقعاً بمعارض وجلسات حوارية وعروض أفلام وورش عمل وعروض حية وغيرها.

ويمكن للجمهور ولأول مرة التعرف على مجموعة مختارة من الفعاليات المفتوحة من خلال زيارة موقع آرت دبي (www.artdubai.ae/artweek) حيث يمكن لزوار الموقع البحث بحسب نوع الفعالية وموقعها والتعرف على أهم الأحداث المصاحبة للأسبوع. كما يمكن الحصول على نسخة مطبوعة مجانية لجدول فعاليات أسبوع الفن بالشراكة مع مؤسسة "ماي آرت غايدز" حيث تتوفر هذه النسخة لدى آرت دبي وعدد من المواقع الفنية في الإمارات.



ويعود آرت دبي، أكبر الفعاليات في أسبوع الفن، إلى مدينة جميرا ليفتح أبوابه من 20 إلى 23 مارس بأكبر برنامج فني في تاريخ المعرض بواقع أربعة قاعات عرض رئيسية وعروض حية للموسيقى والفنون وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية ومشاريع تفويضية خاصة وبرامج عائلية. وتشهد النسخة 13 من المعرض إفتتاح قسم جديد يحمل عنوان "بوابة" يركز على المشاريع الفنية من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى والجنوبية بالإضافة إلى قسم "الإمارات الآن" الجديد والذي يبحث في دور المنظمات الفنية غير الحكومية في تطور الساحة الثقافية المحلية.

تطلق هيئة الثقافة والفنون في دبي النسخة السادسة من موسم دبي الفني تحت عنوان "تجول في عالم الفن والإبداع" والتي تقام خلال شهري مارس وأبريل 2019 تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة "دبي للثقافة". وينطلق الموسم بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية الرئيسية حيث يعود معرض سكة الفني بنسخته التاسعة في قلب مدينة دبي القديمة في حي الفهيدي من 16 إلى 24 مارس لتحتفي هذه النسخة بعام التسامح من خلال استضافة عدد من المواهب الاقليمية في معرض يحمل عنوان "نافذة مفتوحة للفن والتسامح". ولأول مرة هذا العام، يقدم معرض سكة تجربتين متداخلتين هما "سكة في النهار" والتي تسلط الضوء على المتاجر الموجودة في حي الفهيدي والمعارض المقامة فيه و"سكة في الليل" والتي تستضيف مجموعة مميزة من الفعاليات الثقافية.

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تنطلق في 18 مارس أمسية المعارض: جادة السركال والتي تتضمن تمديد ساعات العمل المسائية للمعارض المشاركة بالإضافة إلى عدد من أعمال التفويض الفني والحوارات الفنية ومشاريع الضيوف وعروض الافلام والجولات وورش العمل الفنية. ومن أهم العروض المشاركة المعرض المقام في مركز كونكريت في السركال تحت عنوان "فابريكـ(يتد) فراكتشرز" (الكسور الصناعية) بالتعاون مع مؤسسة الصمداني الفنية لمجموعة فنية بنغلاديشية. كما ستقدم "ليالي مركز دبي المالي الفنية" عروضاً فنية وثقافية وترفيهية منوعة.

وفي منطقة الجداف، يقدم مركز جميل للفنون الجديد معرضه الافتتاحي "خام" بالإضافة إلى مجموعة من الغرف الفنية لمها ملا، وسحر شاه، وراندير سينغ، وهيمالي بوتا، وفرح القاسمي تصحبها مجموعة من الجلسات الحوارية المرتبطة بهذه المعارض والفعاليات الفنية في الإمارات. كما يقدم مركز تشكيل معرضاً جماعياً لثلاثين فناناً يعيشون ويعملون في الإمارات.

وخارج إمارة دبي، يمكن لزوار متحف اللوفر في أبوظبي الاطلاع على أعمال فنانين كبار مثل رامبرانت فان رين وجوهانس فريمر لأول مرة في الشرق الأوسط. كما تشهد المنطقة أول عرض لمجموعة "ذا برينسلي كولكشنز" والتي تتضمن أعمالاً من حركات النهضة والباروك الفنية والتي تعرض ضمن النسخة 16 من مهرجان أبوظبي الفني في مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون في منارة السعديات. وتتضمن لائحة المشاركات الجديدة في المنطقة معرض الفنان السويسري زيمون في المعرض الفني لجامعة نيويورك أبوظبي. كما يمكن لمحبي الفنون زيارةالعرض الجماعي في معرض421 والذي يركز على تطور ستة أبجديات في الشرق الأوسط.

ومن أهم الفعاليات الفنية هذا العام هو النسخة 14 من بينالي الشارقة والذي يستضيفه عدد من المؤسسات الفنية في الشارقة مثل مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف الشارقة للفنون وجمعية الإمارات للفنون الجميلة وغيرها من المواقع الفنية في الإمارة الباسمة. كما يستضيف مركز مرايا للفنون المعرض الخامس لمجموعة "الإمارات بلا حدود" فيما يقدم متحف الشارقة للفنون معرضاً طويل الأمد بعنوان "مسيرة قرن: إضاءات من مؤسسة بارجيل للفنون".