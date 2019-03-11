الامارات | محطة متنقلة لغسيل المركبات بالبخار في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محطة متنقلة لغسيل المركبات بالبخار في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت إدارة النقليات في بلدية مدينة الشارقة مركبة غسيل متنقلة تستخدم في غسيل المركبات بالبخار، تم تجهيزها بالكامل في ورشة الإدارة لتضاف إلى سلسلة مشاريعها البيئية التي تحرص عليها الإدارة باتباعها نهج إعادة التدوير والاستغلال الأمثل للمركبات وقطع الغيار المتوافرة لديها في عمل مشاريع نوعية تخدم سير العمل والتوسع في نطاق عملها فيما بعد، حيث تسهم هذه المشاريع في الحفاظ على البيئة وكذلك توفير التكاليف الباهظة في حال تم تصميمها خارج الإدارة.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت سالم الطريفي أن البلدية تولي البيئة جل اهتمامها من حيث المحافظة عليها وتسخير الطاقات الممكنة التي تحقق هذا الهدف، وفي هذا السياق تعمل إدارة النقليات في البلدية على تنفيذ مشاريع ابتكارية لتخدم سير العمل وتُنجز بسواعد موظفين أكفاء لديهم حب الاستطلاع والبحث والعمل والتفاني فيه، ولذا يحرصون دائماً على تقديم أفكار إبداعية في نطاق عملهم مستغلين ما يتوافر بين أيديهم من قطع غيار المركبات واستغلالها بمشاريع ومناظر ذات أبعاد جمالية بدلاً من التخلص منها ما ينعكس إيجاباً على البيئة.

وإشار إلى أن البلدية تسعى إلى الاستغلال الأمثل للموارد، والاعتماد على الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وهو نهجها من خلال إنجاز العديد من المشاريع السابقة في هذا الإطار، لما للطاقة النظيفة من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، وحماية البيئة من الملوثات، وبالتالي دفع عجلة التقدم والتنمية في إمارة الشارقة.

من جانبه أوضح مدير إدارة النقليات في بلدية مدينة الشارقة المهندس حميد البنا أن الإدارة تعمل بجد واجتهاد وفق توجيهات الإدارة العليا بالبلدية التي تقوم بدورها في تقديم الدعم اللازم والبيئة المحفزة على الإبداع، وقد قام عدد من موظفي الإدارة بتجهيز هذا المشروع بالكامل بإشراف سعود الحمادي، وهو عبارة عن مركبة غسيل متنقلة تم تجهيزها لتقوم بأعمال غسيل المركبات بواسطة البخار وباستهلاك كميات قليلة جداً من الماء، حيث تم تركيب الواح ألمنيوم داخل المركبة لعزل وصول الماء، وتركيب جهاز الغسيل بالبخار من شركة optima والذي يتميز بتوفير كمية الماء في الغسيل والسرعة في أداء العمل كونه يعتمد على تقنية البخار مما يساهم في غسيل المركبة بصورة فعالة، كما شمل المشروع على تركيب جهاز ضغط الإطارات لتعبئتها بعد غسيل المركبة، وتركيب مولد لتوليد الكهرباء إلى جهاز الغسيل والإنارة في المركبة ،كما تم تزويدها بصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق.

