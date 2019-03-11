الامارات | ضمن برنامج " غداً 21 "..محمد بن زايد يعتمد حزم استثمار تحفيزية بمليار درهم لاستقطاب شركات التكنولوجيا الزراعية العالمية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .. مجموعة من الحزم التحفيزية تصل قيمتها إلى مليار درهم لاستقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، المحلية والعالمية إلى أبوظبي إضافة إلى دفع جهود تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الزراعة في البيئات الصحراوية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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