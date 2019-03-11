حاكم عجمان يعزي في وفاة سلطان عبيد الرزي الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى أبناء وأسرة الرزي الشامسي في وفاة المغفور له سلطان عبيد الرزي الشامي.

وأعرب سموهما - خلال زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة مشيرف في عجمان - عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الرزي الشامسي .. داعيين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما .. الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وسعادة طارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب صاحب السمو الحاكم وسعادة ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.

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