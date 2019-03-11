قرقاش: الدور الإماراتي في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الدور الإماراتي في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع. وأضاف معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر"، "موقف دولة المواقف واستجابة فورية لدعوة خادم الحرمين في عاصفة الحزم ومساهمة في دعم موقف الشرعية وتقويض الانقلاب الحوثي، دور ساهمت فيه الإمارات بالإرادة السياسية والرجال والمال، هذا هو المختصر المفيد".

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