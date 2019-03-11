حاكم عجمان يبحث مع القنصل الأميركي علاقات التعاون بين البلدين

عجمان (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه في الديوان أمس فيليب فراين قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل العام الأميركي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عمله الجديد، بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الميادين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقة المتينة التي تربط الإمارات والولايات المتحدة في العديد من المجالات.

وأعرب القنصل العام الأميركي عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية شاملة في كافة الميادين.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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