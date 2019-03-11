نائبة رئيس بنما تشيد بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام

بنما سيتي (وام) أشادت معالي إيسابيل ساينت مالو، نائبة رئيس جمهورية بنما وزيرة الخارجية، بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام، في دعم التسامح والسلام بالعالم أجمع وبجهوده ونشاطه الواضح في أميركا الجنوبية والوسطى المتمثل في عضوية برلمانات معظم دول المنطقة في برلمانه الدولي، مؤكدة دعم بلادها لأهداف المجلس واستعدادها للتعاون معه بما يدعم مصالح التسامح والسلام حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال معاليها -في العاصمة بنما سيتي- وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس وعضوية عدد من أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام، ألبرتو ألاندي «عضو الأرجنتين»، وأريدو رييس عضو الدومينيكان، وسيبرين برايس عضو هاييتي، وليزابيث أوريبي عضوة البيرو.

وتم خلال اللقاء بحث سبل نشر قيم التسامح والسلام حول العالم وفي أميركا الجنوبية والوسطى، وقدم الجروان شرحاً وافياً عن آخر مستجدات العمل في المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي، مشيداً بدور بنما في الربط بين الشمال والجنوب في قارات العالم الجديد وما تروج له وتدعمه من تسامح وعيش مشترك وسلام، فيما تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

من ناحية أخرى، استقبل معالي الياس كاستيلو رئيس برلمان أميركا اللاتينية، وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة الجروان.

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