الشيخة فاطمة تشيد بدور الاتحاد النسائي في رعاية المرأة

أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد النسائي العام في رعاية المرأة الإماراتية وتأهيلها، لتؤدي دورها بكفاءة عالية سواء في إدارة أسرتها أو القيام بواجبها العملي في مجالات العمل كافة.

وقالت سموها في تصريح لها عقب زيارة قامت بها أمس لمقر الاتحاد النسائي العام: إن هذه المؤسسة لها أهميتها في تنفيذ الاستراتيجيات ووضع البرامج وإقامة الدورات وورش العمل التدريبية للمرأة في كافة القضايا والمهام، بهدف توعية المرأة بما يدور حولها وما يمس حياتها خاصة في الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت أن الاتحاد النسائي العام رغم ما يقوم به من دور مهم في تأهيل المرأة فإن عليه الآن دوراً أكبر في رعاية المرأة ودعمها في المرحلة المقبلة بعد أن تبوأت المرأة الإماراتية مراكز علمية وعملية متقدمة في القطاعين الحكومي والخاص وعليها الآن دور كبير في إدارة المهام التي توكل إليها بعد أن وصلت إلى التوازن بين الجنسين، وأصبحت لها حقوق وواجبات متساوية مع الرجل في العمل.

وأشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالدور الذي تقوم به نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام في قيادة الاتحاد وإدارة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تؤهل المرأة للقيام بمهامها، كما أشادت سموها بالعمل الذي يقوم به الاتحاد النسائي الذي أصبح مؤسسة مهمة في المجتمع، ويشار إليه بالبنان، نظرا لأهميته ورعايته للمرأة.

وقامت سمو أم الإمارات، ترافقها نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، بزيارة إدارات الاتحاد وأقسامه، واطلعت على الأنشطة المتعددة التي تقوم بها.