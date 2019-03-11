170 طالباً وطالبة يعرضون إبداعاتهم في «بالعلوم نفكر» برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

عرض 170 طالباً وطالبة من مدارس وجامعات رأس الخيمة صباح أمس مشروعاتهم العلمية والبحثية في معرض «بالعلوم نفكر» في مركز رأس الخيمة للمعارض والذي تنظمه مؤسسة الإمارات بهدف رفع كفاءات ومهارات الشباب.

وتميزت المشاريع المقدمة بالإبداع والابتكار، بحسب الجمهور ولجان التحكيم.

شهد المعرض الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات التي تهدف إلى رفع كفاءات الشباب.

وأثنى المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على جهود الشباب البارزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وحثهم على مواصلة التألق في هذه المجالات تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للابتكار، مسلطاً الضوء على أهمية برنامج «بالعلوم نفكر» ودوره البارز في إعداد جيل من المُبتكرين الذين يشاركوا بفعالية في مسيرة التنمية، ويعملون بجد للقيام بدورهم المنشود كقادة للمستقبل.

ضم المعرض عدداً كبيراً من مشاريع الشباب العلمية من طلاب المدارس والجامعات والتي تتنافس في 11 من القطاعات العلمية، وهي أنظمة المواصلات وسلامة الطرق، أنظمة السلامة، الأنظمة الصحية والطبية، العلوم التطبيقية، الكيمياء التطبيقية، الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الأنظمة الصناعية والميكانيكية، الابتكارات في الطاقة والبيئة، الأمن الغذائي واستدامة المياه والأنظمة لفائدة أصحاب الهمم. ويتم تحكيم المشاريع من قبل لجنة تحكيم المسابقة المكونة من 81 محكماً من الأكاديميين والخبراء البارزين في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

ومن ضمن المشاريع المبتكرة مشروع «الطبيب الشخصي» أو «المرحاض الذكي» الذي قدمه طلاب مدرسة شمل للتعليم الثانوي بنين والذي يتم من خلال اكتشاف الحالة المرضية والصحية للمستخدم، بحسب الطالبان حمد عبد الله السويدي، والطالب حسن دويح المبتكرين للمشروع واللذين قالا إنه يقدم للمستخدم تقريراً بحالته الصحية ومعدل السكر والهيموغلوبين والكوليسترول، وغيرها من النقاط الصحية والذي أشرف عليه مدرس العلوم علي النوا مشرف «بالعلوم نفكر» بالمدرسة.

كما يشارك في المعرض 50 من الشركات والمؤسسات والمعاهد التي تقدم المشورة المهنية للشباب عبر أنشطة علمية تفاعلية، وقد استفاد من برنامج بالعلوم نفكر منذ تدشينه أكثر من 70 ألف شاب وشابة لاكتشاف مواهبهم العلمية وصقلها وتعزيز جهودهم في تطوير ابتكارات علمية تعالج تحديات المجتمع الأكثر إلحاحاً، وتأتي فعاليات معرض بالعلوم نفكر في رأس الخيمة لتكون الرابعة هذا العام بعدما اختتم المعرض فعالياته بنجاح في دبي وأبوظبي والشارقة في حين تستضيف إمارة الفجيرة المعرض يوم 17 مارس قبل أن يختم فعالياته لعام 2019 في إماراتي عجمان وأم القيوين يوم 21 مارس 2019.