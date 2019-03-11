«واجب التطوعية»: المرأة في الإمارات نموذج للعطاء

أبوظبي (الاتحاد)

قدم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس جمعية واجب التطوعية تهنئته للمرأة الإماراتية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وقال: «أثبتت المرأة الإماراتية منذ قيام الدولة أنها جديرة بثقة قيادتنا الرشيدة فلطالما حازت على الدعم لتكون ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، فهي اليوم تدعم التنمية المستدامة بكافة مجالاتها وأصبحت مثالاً يحتذى به، ليس فقط على المستوى العربي والإسلامي بل على المستوى الدولي أيضاً».

وأضاف لدى لقائه عضوات الجمعية «الدعم الذي لطالما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمر بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمرأة الإماراتية هو الخطوة الأولى نحو نجاحها والسبيل الذي مهد لها طريق التميز والعطاء بكافة مجالاته، وثابرت المرأة الإماراتية لتثبت أنها محل هذه الثقة فلطالما كانت مصدر فخر واعتزاز».

وأكد أن لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية دوراً استثنائياً في دعم مسيرة المرأة الإماراتية وتمكينها ليكون لها دور رئيس في دعم التنمية في المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغيرها الكثير من المجالات الأخرى، وتخصيص يوم لتسليط الضوء على جهود المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة شريك في الخير والعطاء» هو خير دليل على إيمان دولة الإمارات بعطاء المرأة الإماراتية.

وأضاف: «رسالة شكر وعرفان نرسلها لكل امرأة إماراتية ساهمت لدعم مسيرة العطاء والخير في مختلف المجالات وبكافة الأدوار، ونحن على ثقة أنها ستستمر في مسيرتها لتحقيق إنجازات نفخر بها».