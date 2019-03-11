«ستراتا» تشارك في برامج لدعم وتمكين الشباب الإماراتي

العين (الاتحاد)

أعلنت «ستراتا للتصنيع»، المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركّبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار، عن مشاركتها في برنامج توعية وطني يهدف إلى دعم وتمكين الشباب الإماراتي، وذلك بانضمامها إلى مبادرات برنامج «بالعلوم نفكّر» ومنتدى الطلبة «توطين 360». وفي إطار البرنامج، يقوم مجموعة من موظفي شركة، ستراتا للتصنيع التي تتخذ من مدينة العين مقراً لها، بجولةٍ في 6 إمارات لاستضافة سلسلةٍ من الحوارات والمحادثات وورش العمل التحفيزية والتفاعلية للتواصل مع الشباب الإماراتي وتشجيعه على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار كجزء من برنامج «بالعلوم نفكّر»، البرنامج الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي. وتهدف هذه الأنشطة إلى استكشاف المواهب الشبابية الإماراتية القادرة على ابتكار حلول تقنية متقدمة تساهم في خدمة المجتمع وتحسين حياة الآخرين. وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة «ينبغي تشجيع الشباب الطموح والموهوب على لعب دوره المحوري في دفع مسيرة النمو في الإمارات، للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة الهادفة إلى بناء اقتصادٍ قائم على أسس الابتكار والمعرفة.

وتواصل «ستراتا للتصنيع» من خلال المبادرات الواعدة، مثل برنامج «بالعلوم نفكّر» ومنتدى الطلبة «توطين 360»، تشجيع الشباب الإماراتي على الانخراط في المجالات المهنية ذات الصلة بقطاع صناعة الطيران والذي يُعتبر من القطاعات الرئيسية التي تدعم رؤية الإمارات على صعيد تنمية مهارات الشباب والتنوع الاقتصادي، مضيفاً أن «ستراتا للتصنيع» تعد مثالاً واضحاً على قدرة الشركات الإماراتية على تكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية بالاعتماد على أصولٍ راسخة وكوادر محلية متميّزة، حيث تشكل الكوادر الوطنية المتميزة أكثر من نصف العاملين في الشركة.