«الروبوتات» في ندوة بجامعة نيويورك أبوظبي

أبوظبي (وام) افتتحت أمس الندوة الدولية حول «الروبوتات والذكاء الاصطناعي» التي ينظمها معهد جامعة نيويورك أبوظبي في مقر الجامعة بجزيرة السعديات.

وقال الدكتور محمد عيد أستاذ مساعد في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر بجامعة نيويورك أبوظبي، إن الندوة تعتبر الأولى التي تجمع الخبراء والباحثين من داخل وخارج الإمارات، منهم من كوريا واليابان وأميركا وأوروبا، وغيرها من دول العالم.

وأضاف أن كل باحث مشارك في الندوة يستعرض خلالها أبحاثه، حيث يناقش 19 منهم التحديات التي واجهتهم بهدف خلق بيئة بحثية في دولة الإمارات لفتح مجالات أكثر للتعاون مع الخبراء العالميين.

من جهة أخرى، قال الدكتور فادي النجار أستاذ مساعد في كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات، إن الذكاء الاصطناعي يتم استخدامه في أبحاث عن أطفال التوحد والتعامل مع أصحاب الهمم الذين يعانون الجلطات الدماغية، وإنشاء آليات إعادة تأهيل سواء لأصحاب الهمم أو المصابين بالإعاقات.

وأضاف أن لديه بجامعة الإمارات عدداً من براءات الاختراع المسجلة والأبحاث بخصوص اعادة تأهيل المصابين بالجلطات الدماغية، وإعادة تأهيل أطفال التوحد وتجارب في مستشفيات العين والنور بدبي.

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