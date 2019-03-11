الامارات | مركبة ميدانية لتعزيز إدارة الأزمات والطوارئ

شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة ميدانية لتعزيز إدارة الأزمات والطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مركبة القيادة الميدانية لفريق إدارة الأزمات، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم منظومة إدارة الأزمات والطوارئ بأدوات تطويرية، تعزز العمل الميداني في هذا المجال الحيوي، وتعزيزاً لرؤية الهيئة المتمثلة بـ«تنقل آمن وسهل للجميع». وقال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة، ناصر بوشهاب، إن المركبة تم تفعيلها خلال الأحداث والفعاليات الرئيسة أخيراً، وإن مشروع مركبة القيادة الميدانية يهدف إلى التغلب على أكبر تحد يواجه فريق إدارة الأزمات وفرق إدارة الطوارئ التابعة للهيئة، الذي يتجسّد في كيفية إنشاء القيادة الميدانية للحالات الطارئة في موقع الحادث، والتكامل مع مركز التحكم الموحّد التابع للهيئة، وتغطية الأماكن التي لا تتوافر فيها تغطية بالدوائر التلفزيونية المغلقة.

وأوضح أن المركبة تتضمن غرفة قيادة للمراقبة والتخطيط وإدارة عمليات استمرارية الأعمال لخدمات الهيئة، كما تتميز بتقنية ربط المركبة عبر الأقمار الاصطناعية مع مركز التحكم الموحد، إضافة إلى توافر عدد من أجهزة اتصال وقنوات للاتصالات الداخلية والخارجية، بهدف تزويد مركز التحكم الموحد في الهيئة (EC3) بمعلومات لحظية من وإلى الموقع حول آلية إدارة الحالات الطارئة.