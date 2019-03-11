الامارات | سائق تاكسي يقبض على شخص اعتدى عليه ويسلمه للشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق تاكسي يقبض على شخص اعتدى عليه ويسلمه للشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن سائق تاكسي من ضبط أحد الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليه وضربه وعضه في يده وسرقوا منه 1500 درهم، بعد أن باغتوه ليلاً في إحدى المناطق بالشارقة، إذ قام بملاحقة الجناة ولكنه لم يستطع الإمساك إلا بأحد المتهمين ووضعه في شنطة المركبة، وسلمه للشرطة.

واستمعت محكمة الجنايات في الشارقة لأقوال الشاكي «سائق التاكسي»، الذي أكد أنه توقف لأربعة أشخاص في ساعة متأخرة من الليل من الجنسية النيجيرية، وعند توصيلهم إلى المكان الذي يقصدونه، دفعوا له 100 درهم، وخلال إرجاعه بقية المبلغ، قاموا بإشهار سكين ووضعوها على عنقه وهدّدوه بقتله في حال عدم إعطائهم المال الذي يملكه، ما جعله يخضع لهم ويعطيهم 1500 درهم.

وتابع أن أحد المتهمين عضه بيده خلال هروبهم من السيارة، وبعدها نزل من المركبة، مشيراً إلى أنه قام باللحاق به، واستطاع أن يمسك بالمتهم الماثل أمام هيئة المحكمة ووضعه بشنطة المركبة وتوجه به لأقرب مركز للشرطة وتسليمه، وقدم للمحكمة لائحة بالادعاء المدني، وطالب بتطبيق أقصى العقوبة بحقهم.

وبمواجهة المتهم بأقوال الشاكي، أكد أنه تشاجر معه ولم يقم بسرقته، ولا يعرف لماذا قام المجني عليه بوضعه في شنطة المركبة وتسليمه للشرطة. بدورها حجزت المحكمة القضية لتاريخ 14 أبريل المقبل للحكم.