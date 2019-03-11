الامارات | «الاتحادية للموارد البشرية» تناقش «تحديات الثورة الصناعية الرابعة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحادية للموارد البشرية» تناقش «تحديات الثورة الصناعية الرابعة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن إطلاق مؤتمرها الدولي التاسع، لمناقشة «تحديات رأس المال البشري في الثورة الصناعية الرابعة»، يومي 17 و18 من أبريل المقبل، فيما أكد مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن الهيئة تهدف إلى الخروج بتوصيات ترتكز عليها في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تطور قطاع الموارد البشرية بالدولة.

وأوضح العور في تصريحات صحافية خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بمقر الهيئة بدبي، للإعلان عن المؤتمر، أن المؤتمر سيشهد عدداً كبيراً من الخبراء في الموارد البشرية عالمياً، من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تبادل الخبرات، وعرض التجارب الناجحة، ليتسنى للجميع الاستفادة منها في تطوير سياستهم وفق المستجدات العالمية في هذا الشأن.

وأضاف أن مستجدات سوق العمل محلياً وعالمياً تفرض على الحكومات والقطاع الخاص ضرورة تحديث استراتيجياتهم المتعلقة بتطوير الكوادر البشرية، ثم وضع برامج ومبادرات تتناسب مع المستجدات في هذا المجال، وتبني أفضل الحلول.

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ويقام المؤتمر برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للعام التاسع على التوالي، تحت شعار «تحديات رأس المال البشري في الثورة الصناعية الرابعة».

وقال إن المؤتمر من أهم المبادرات الاستراتيجية للهيئة، التي تتخذ منه منصة تفاعلية مهمة لمناقشة وتسليط الضوء على مختلف الموضوعات والقضايا الملحة في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري في القطاعين الحكومي والخاص، وإيجاد توصيات وحلول عملية ذكية ومبتكرة لهذه القضايا والتحديات، فضلاً عن التعرف إلى أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المطبقة عالمياً في هذا المجال.

وأفادت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، ليلى السويدي، أن المؤتمر سيستقطب أكثر من 600 مشارك وزائر من المنطقة والعالم، فضلاً عن 30 متحدثاً من القطاعين العام والخاص. وسيناقش عدداً من الموضوعات، منها: مستقبل الوظائف وإدارة رأس المال البشري في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وموضوع ازدهار القوى العاملة في القرن الـ21، وموضوع خيارات العمل غير التقليدية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.