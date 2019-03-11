الامارات | «التعليم والمعرفة» تفتح باب الابتعاث للمواطنين في 196 جامعة عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والمعرفة» تفتح باب الابتعاث للمواطنين في 196 جامعة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة فتح باب التسجيل للطلبة المتميزين للابتعاث خارج الدولة للعام الأكاديمي 2018-2019، للطلبة المواطنين الحاصلين على الثانوية، وطلبة الجامعات، وحدّدت الدائرة 196 جامعة في آسيا، وأوروبا وأوقيانوسيا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، إضافة إلى كندا، مشيرة إلى أن التقديم إلكتروني فقط ومتاح حتى 28 من مارس الجاري.

وأكدت الدائرة، على موقعها الإلكتروني، أنها توفر لائحة محددة بالجامعات الموصى بها للطلبة الراغبين في الابتعاث خارج الدولة، تضم 104 جامعات في الولايات المتحدة الأميركية، و32 جامعة في المملكة المتحدة، و10 جامعات في أستراليا، وجامعتين في إيرلندا، و11 جامعة في الصين، وجامعتين في نيوزيلاندا، وتسع جامعات في اليابان، وسبع جامعات في كوريا، وتسع جامعات في سنغافورة، إضافة إلى 10 جامعات في كندا.

وأوضحت أن الطلبة المقبولين يحصلون من خلال البعثة على مجموعة من المزايا والمكافآت طوال فترة دراستهم، ومنها الرسوم الدراسية، والحصول على مبلغ شهري، وحوافز مالية إضافية مخصصة للطلبة المتفوقين، إضافة إلى أن البعثة الدراسية تشمل تغطية إجراءات السفر، وتذاكر العودة السنوية وبدل السكن وبدل الكتب الدراسية، والتأمين الصحي.

وأشارت إدارة الإرشاد والبعثات في الدائرة إلى أن شروط القبول في البعثة لطلبة الثانوية المتميزين للدراسة خارج الدولة، تتضمن الحصول على معدل 85% فما فوق في الصفين الـ11 والـ12 أو ما يعادله، والحصول على قبول أكاديمي مباشر (غير مشروط بلغة إنجليزية أو سنة تأسيسية) من إحدى الجامعات الموصى بها من الدائرة، إضافة إلى الحصول على نتيجة 1100 فما فوق في امتحان «إم سات» الرياضيات، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المقررة للبرنامج.

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وتابعت أن الطلبة الجامعيين، يشترط لقبولهم إتمام ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية معتمدة في جامعة موصى بها من الدائرة، بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.00 أو ما يعادله.

وأضافت أن على جميع الطلبة المتقدمين بطلب الانضمام إلى بعثة دائرة التعليم والمعرفة اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المقررة، واجتياز امتحان آيلتس (أكاديمي) بنتيجة 5.5 فما فوق أو ما يعادلها.

30

ساعة دراسية معتمدة شرط لقبول الطلبة الجامعيين في البعثة.