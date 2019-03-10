هزاع بن زايد: "قصر الوطن" صرح حضاري ينضم إلى قائمة المعالم العريقة في الدولة

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بـ"قصر الوطن" وأكد أنه صرح حضاري ينضم إلى قائمة المعالم العريقة في الدولة ووجهة جديدة رائعة تحتضنها العاصمة أبوظبي.

وقال سموه، في تصريحات له اليوم الأحد، إن افتتاح "قصر الوطن" بالتزامن مع خلوة الهمم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يزيد الحدث تألقاً وبهاءاً ويلقي ضوءاً ساطعاً على مسيرة النهضة الحضارية في الإمارات.

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