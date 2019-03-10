"بلوواترز" تدعوكم لاستكشاف مواهبكم الفنية من خلال الغاليري المفتوح

تستعد "بلوواترز"، الوجهة العصرية الفريدة من "مِراس" والتي تحتضن عجلة "عين دبي"، لاستضافة المرحلة الثانية من "الغاليري المفتوح" في بلوواترز، والتي تتواصل على مدى ثلاثة أشهر في أجواء موسم دبي الفني لهذا العام. وحتى تاريخ 30 مارس، تستمر فعاليات هذه المرحلة من الغاليري على مدى أربع عطلات نهاية الأسبوع، في إطار جهود "مِراس" الرامية للاحتفاء بالموسيقى والفنون والرقص في دبي خلال عام 2019.

وعلى مدار الشهر الجاري، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت بين الساعة 3:00 ظهراً و8:00 مساءً، تستضيف ورش الفنون الحية فنانين موهوبين للتفاعل مع زوار "بلوواترز" من مختلف الأعمار، وتتضمن الورش الرسم على الأصداف البحرية، وتصميمات ينفذها المشاركون بأنفسهم للحصان ذي القرن صائد الأحلام، وغرفة الرسومات الجدارية الفوسفورية المتوهجة في الظلام، وصناعة تيجان الزهور، والغرافيتي، وجدار القلوب الذي يتيح للزائرين فرصة تصميم قلوب بطريقتهم الخاصة على لوحات، كهدايا شخصية يقدمونها لأمهاتهم بمناسبة عيد الأم.

وخلال المهرجان، تقام سلسة من أمسيات الميكروفون المفتوح لمشاركة الفنانين الاستعراضيين الكوميديين في نشر الابتسامة بين ضيوف "بلوواترز"، بالإضافة إلى أمسيات الفنون الارتجالية الحافلة بالمرح والجلسات التفاعلية للفنانين للموهوبين الحريصين على إبراز إبداعاتهم.

وللاحتفال بيوم الأرض مع لمسة فنية هذا العام، تقيم "بلوواتزر" ورشة عمل خاصة لتعليم المشاركين كيفية الاهتمام بالبيئة، من خلال عمل مصابيح يدوية تعمل بالطاقة الشمسية من خلال استخدام زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها وعصي متوهجة.

وستتاح لعشاق وسائل التواصل الاجتماعية مشاركة صور مميزة على إنستغرام، مع إبداعات فناني الرسم المباشر على النماذج والمناظر المحيطة بهم، وابتكار لوحات حية تدمج بين الأبعاد المختلفة، لتوفر لقطات إنستغرام لا تنسى.