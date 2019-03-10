محمد بن زايد يطمئن هاتفياً على صحة الرئيس الغابوني

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون للاطمئنان على صحته وتهنئته بالشفاء والعافية التي من بها الله تعالى على فخامته، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب فخامة رئيس الغابون عن شكره وتقديره للمشاعر الطيبة التي أبداها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لدولة الإمارات قيادة وشعباً دوام التقدم والرخاء.

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