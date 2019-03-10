الامارات | اتهام شقيقين "متفوقين" بالتسبب في وفاة امرأة بجرعة مخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام شقيقين "متفوقين" بالتسبب في وفاة امرأة بجرعة مخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات شقيقين خليجيين يتراوح عمريهما بين 21 و 24 عاماً بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات لامرأة خليجية والتسبب في وفاتها.

ودفع وكيل المتهمين المحامي سعيد الغيلاني أمام محكمة الجنايات في جلسة استماع عقدت صباح أمس بأن موكليه متفوقان دراسياً، وحاصلان على شهادات عليا، ولا يمكن أن يغامرا بمستقبليهما، لافتاً إلى أن ثمة تلاعب في الأدلة، إذا اختفت تماماً متعلقات المرأة من مسرح الجريمة وشملت تقارير عن حالتها الصحية، تفيد بالعثور على آثار لمخدر الكريستال في دمها ولم يعثر عليها في دم المتهمين.

وأضاف أنهما غادرا غرفتها الفندقية في حوالي الساعة السابعة مساء، ثم أغلقت كاميرات المراقبة بعد ذلك، ما يدل على أنها التقت شخصاً آخراً لم يكشف عنه.

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من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد بوجود حالة وفاة في غرفة بأحد الفنادق على شارع الشيخ زايد، فتوجه افراد مسرح الجريمة ومدير المركز المختص، وعثر على جثة المرأة على السرير وإلى جوارها أدوية، وتم استدعاء المتهمين لسؤالهما في الواقعة لتواجدهما معها قبل وفاتها.

وأفاد تقرير المختبر الجنائي بخصوص فحص عينة المتهمين باحتوائها على مؤثرين عقليين مدرجين في جدول المخدرات، وأن إحدى المادتين موجودة في دم المجني عليها.

