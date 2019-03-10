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اعتقال مريم الصادق المهدي من أمام دار الأمة

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab القيادية في حزب الأمة السوداني مريم الصادق المهدي اعتقلت أجهزة الأمن السودانية، الأحد، نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي، وأعضاء آخرين من الحزب، وذلك بالتزامن مع انطلاق مظاهرة من دار الأمة إلى البرلمان احتجاجا على قانون الطوارئ.

وقال الأمين العام لحزب الأمة، إبراهيم الأمين، لـ"سكاي نيوز عربية" إن قوات الأمن السودانية اعتقلت نائب رئيس الحزب، مريم المهدي وعددا من أعضاء الحزب، من أمام دار حزب الأمة بأم درمان، حيث انطلقت تظاهرة نحو البرلمان، احتجاجا على قانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس البشير في فبراير الماضي.

وتزامنت  الاعتقالات مع انطلاق تظاهرة حاشدة  باتجاه مقر المجلس الوطني "البرلمان"، وذلك تلبية لدعوة أطلقها "تجمع المهنيين السودانيين"، احتجاجا على فرض حالة الطوارئ في البلاد.

 وكان الرئيس البشير قد أعلن في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة عام، ثم أتبع ذلك بقرارات أخرى منها حل الحكومة السودانية بمستوييها الاتحادي والولائي، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين.

كما أصدر أوامر طوارئ أخرى، تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والمواكب، وتفويض سلطات ومنح حصانات، إلى جانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي ، تظاهرات شبه يومية، بدأت بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، لكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة قبل 30 عاما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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