اللجنة البارالمبية تثمن رعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين لدورة العاب غرب أسيا









عمان -

وافق سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية على رعاية النسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية التي تستضيفها اللجنة البارالمبية الأردنية خلال الفترة من 15-22 أيلول القادم.

اعلن ذلك د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية خلال مؤتمر صحفي موسع عقد صباح اليوم في مقر اللجنة البارالمبية بحضور ومشاركة اركان اللجنة.. الأنسة مها البرغوثي (الأمين العام)، سليمان الروسان (نائب الرئيس)، د. عامر الشعار (عضو مجلس) وإبراهيم الحليق (أمين الصندوق).

إضافة لكل من السيد جاسر نويران مدير النشاط الرياضي للجنة البارالمبية رئيس اللجنة الفنية والمسابقات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، والسيد داود شحادة مدير مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين، وحشد من وسائل الإعلام المحلي والعربي.

وقال د. حسين أبو الرز ان أسرة اللجنة البارالمبية الأردنية فخورة بتفضل سمو الأمير فيصل بن الحسين برعاية الحدث، الأمر الذي من شانه منح الدورة قيمة إضافية، كما شكر أبو الرز دعم الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا ورئيسه الإماراتي عبد الرزاق بن ارشيد.

وبينما ثمن د. أبو الرز دعم واهتمام ومتابعة اسرة الإعلام الرياضي أكد ثقته بقدرة أعلامنا الرياضي على مواكبة الحدث الذي يعتبر الأكبر عبر تاريخ رياضة المعوقين الأردنية منذ عام 99 حينما استضاف الدورة العربية الأولى لألعاب المعوقين - دورة الوفاء للحسين - تزامنا مع الدورة الرياضية العربية التاسعة (دورة الحسين).

وعبر أبو الرز عن سعادة الأردن باكتمال عقد دول غرب آسيا المشاركة هي السعودية، الأمارات، البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، اليمن، العراق، فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة للأردن.

من جانبها تحدثت الانسة مها البرغوثي الأمين العام للجنة البارالمبية مثمنة جهود كافة الوسائل الإعلامية في إبراز هذا الحدث الي يبرز الدور الحضاري للأردن كواحة أمن وسلام واستقرار، كما ثمنت جهود أسرة اللجنة البارالمبية وتعاون واهتمام كافة الجهات المعنية بالمملكة وعلى كل المستويات لإنجاح الدورة.

وقدم السيد جاسر نويران عرضا مرئيا وفنيا مستعرضا ببلغة الأرقام فعاليات الدورة التي يتنافس على القاب قرابة (680) رياضي ورياضية من (12) دولة يتنافسون على ميداليات والقاب 7 العاب هي: رفع الاثقال (صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب)، كرة السلة للكراسي المتحركة (صالة الأمير حمزة بن الحسين)، الكرة الطائرة جلوس (صالة قصر الرياضة)، كرة الطاولة (صالة الأميرة سمية بنت الحسن)، كرة الهدف للمكفوفين (مجمع الأمير زيد بن رعد الرياضي)، البوشيا لشلل الدماغي (صالة الجامعة الأردنية)، والعاب القوى (مضمار الجامعة الأردنية).

وكشف نويران ان الساعة 6 مساء الإثنين يوم 17 أيلول ستشهد بدء حفل الافتتاح في صالة الأمير حمزة على أن يقام حفل الختام الساعة 8 مساء ين 23 أيلول على الملعب الخارجي لمجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي لرياضة المعوقين.

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي كذلك عن لجنة الإشراف والتابعة للدورة برأسة د. مصباح جعفر أمين عام اتحاد غرب آسيا البارالمبي، وعضوية السيدين جاسر نويران وداود شحادة، فيما شكلت اللجنة التنفيذية برئاسة السيد سليمان الروسان وعضوية السادة د. عامر الشعار، جاسر النويران، داود شحادة، احمد حياصات، رشا الخياط وميسون حمارشة.

وأعلن عن تشكيل اللجنة الفنية المحلية المنظمة للألعاب السبعة بإشراف السادة، حاتم الصفدي/ العاب قوى، طه زيادة / بوشيا، مصطفى الرواشدة/ كرة هدف، غالب بلعاوي/ كرة سلة، ابراهيم شديفات / كرة طائرة، عزام الزعبي / رفع أثقال وعصام الفقير/ كرة طاولة.