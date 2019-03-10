"سياحة الشارقة" تختتم مشاركتها بنجاح في "معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2019"

اختتمت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" مشاركتها في "معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2019" الذي انعقد في الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري في العاصمة برلين بألمانيا، انطلاقاً من سعيها إلى إبراز الهوية الحضارية للإمارة والترويج لإمكانات القطاع السياحي فيها. واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها هذا العام أهم الخطط والاستراتيجيات والبرامج السياحية التي تنتهجها الإمارة وسلّطت الضوء على السياحة البيئية والضيافة المستدامة والأنشطة الترفيهية الخارجية التي تتميّز بها.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة": "لقد شهدنا في المعرض هذا العام إقبالاً واسعاً من آلاف الزوار الألمان والأوروبيين لجناح إمارة الشارقة، الذين اطلعوا على أهم ما نقدّمه من أنشطة وبرامج وفعاليات سياحية وترفيهية لزوارنا، إلى جانب إعلاننا عن مجموعة من المشاريع المميزة والمبادرات المتنوعة التي ستثري القطاع السياحي والاقتصادي في الإمارة وستلعب دوراً جوهرياً في رفع نسبة التدفق السياحي، الأمر الذي يعكس جهودنا المبذولة في إبراز المقومات السياحية الجاذبة للإمارة وتطويرها بشكلٍ استثنائي بما يخدم السائح. ويسعدنا أن نرى هذا الكم الهائل من المهتمين والزوار لجناح إمارة الشارقة خلال أيام المعرض، لاستكشاف ما نوفّره في الشارقة، مما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود في خلق وتقديم مبادرات مبتكرة تعزز تجربة الزائر وتحفّزه على زيارة الإمارة واختيارها كوجهةٍ مفضلة بصورةٍ دائمة. 2021".

وأضاف المدفع:"نحرض في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على المشاركة سنوياً في المعرض لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً ولرفع نسبة التدفقات السياحية، تماشياً مع رؤية سياحة الشارقة2021، كما تأتي مشاركة الجهات الحكومية والخاصة مع الهيئة في مختلف المعارض والمنصات الدولية كعاملٍ رئيسي في دعم رؤيتنا وتطلعاتنا الاستراتيجية، مما يدل على تعاضد الجهود كافة في القطاعين الحكومي والخاص لتمثيل إمارة الشارقة والترويج عنها سياحياً لدى الجمهور العالمي خارج الدولة، وضمانٌ لاستدامة تواجد الإمارة على خارطة السياحة العالمية كوجهة استثنائية مفضلة للجميع، وهو أيضاً دليلٌ واضح على تنوع المنتج السياحي الذي تقدمه كل جهةٍ على حدى."

وترأست "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" الوفد المشارك في "معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2019"، والذي ضم نخبة من الهيئات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة؛ وهي "هيئة الشارقة للمتاحف"، و"مطار الشارقة الدولي"، و"هيئة البيئة والمحميات الطبيعية"، و"هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)"، و"وكالة مطار الشارقة للسفريات" (ساتا)، و"وكالة الشرق للسفريات والسياحة"، و"الخالدية للسياحة"، و"كوزمو ترافل"، وفندق "رامادا الشارقة"، و"منتجع كورال بيتش الشارقة"، و"فندق ذا آكت"، ومنتجع وسبا شيراتون شاطئ الشارقة، وفندق البيت، و "مجموعة الشارقة" للضيافة و"تراف تولك".

وتمحورت مشاركة "هيئة البيئة والمحميات الطبيعية" حول الترويج لـ 10 مراكز نوعية تشجيعاً للسياحة البيئية في المنطقة، في حين استعرضت "هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق) أبرز مشاريعها السياحية والبيئية والفندقية الفاخرة الجديدة، ووقعت مذكرة شراكة مع شركة شذا لإدارة عمليات ثلاثة مشاريع ضيافة فاخرة ضمن "مجموعة الشارقة". وركزت "هيئة مطار الشارقة" جهودها على البحث عن شراكات جديدة لتعزيز نمو حركة المسافرين والشحن عبر مطار الشارقة الدولي الذي بات يشكل حلقة وصل عالمية بين مختلف أقطار العالم، فضلاً عن التعريف بأحدث وأهم الخدمات والابتكارات والتسهيلات التي يقدّمها مطار الشارقة. وبالمقابل، سلطت "هيئة الشارقة للمتاحف" الضوء على متاحف الإمارة الستة عشر، والتي تحتضن موروثاً تاريخياً وثقافياً ضخماً لدولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والحضارة الإسلامية.

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وفي إطار تعليقه على المشاركة الناجحة للهيئة في "معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر"، أوضح سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، "أن (شروق) حققت خلال الأعوام الماضية إنجازات كبيرة وتقدماً نوعياً أضاف الكثير إلى محفظتها من المشاريع والوجهات السياحية، إذ أطلقت مشاريع جديدة وقامت بتطوير مشاريع قائمة بهدف تحويلها إلى وجهات سياحية عالمية. وقد أتاحت هذه الوجهات للهيئة بناء شراكات فريدة مع أفضل العلامات التجارية والشركات المتخصصة بالضيافة الفاخرة، والتي تهتم بما ما نقدمه لسوق السفر والسياحة العالمي من تجارب فريدة وخدمات راقية."

وتخطط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في السنوات القادمة على تطوير أنشطة وبرامج ومبادرات ترفيهية وسياحية استثنائية، إلى جانب تقديم مجموعة حصرية من الخدمات السياحية لجذب المزيد من الزوار. وتعتمد الهيئة العديد من التدابير لتطوير مختلف المرافق السياحية على نحو مستدام، وتعزيز الوعي بالمسؤوليات البيئية ذات الصلة بقطاع السياحة في الإمارة، وذلك تماشياُ مع اهداف الأمم المتحدة لتنمية السياحية المستدامة 2030.

والجدير بالذكر أنّ "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" عقدت سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المثمرة، بما فيها لقاء سعادة خالد جاسم المدفع مع زوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام "منظمة السياحة العالمية" ناقش فيها الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجال التنمية السياحية. وتم على هامش الحدث أيضاً، تنظيم "لقاءٍ إعلامي" جمع المسؤولين والمشاركين في جناح إمارة الشارقة مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام العالمية بهدف تعزيز العلاقات معهم وتعريفهم بمستجدات قطاع السياحة والضيافة في إمارة الشارقة، كما أعلن علي المدفع، رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خلال هذا اللقاء، عن إطلاق فريق إمارة الشارقة الذي سيشارك في بطولة العالم للزوارق الفورمولا 1، والذي سيجوب العالم بحثاً عن أول فوز له في هذه البطولة وبالتالي سيروّج للسياحة في الإمارة.