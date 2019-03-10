"ميفما كونفكس دبي 2019" ينطلق اليوم تحت شعار "ذكاء الأعمال والتكنولوجيا .. الحقبة الجديدة في إدارة...



انطلقت اليوم (الأحد 10 مارس 2019) أعمال المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق "ميفما كونفكس دبي 2019"، تحت شعار "ذكاء الأعمال والتكنولوجيا .. الحقبة الجديدة في إدارة المرافق"، وذلك بحضور كوكبة من الخبراء وصناع القرار والشخصيات الحكومية وروّاد التطوير العقاري وإدارة المرافق، بمن فيهم جمال لوتاه، رئيس "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق"؛ واللواء المهندس خالد بن علي قباني، مدير عام الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية؛ وهند عبيد المري، الرئيس التنفيذي لـ "معهد دبي العقاري"؛ وعتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في "غرفة دبي"؛ وعلي السويدي، نائب رئيس "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق".



ويتمحور تركيز المؤتمر، الذي تنظمه "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" لغاية 12 مارس الجاري في "فندق العنوان" في منطقة "مرسى دبي"، حول بحث سبل الارتقاء بإدارة المرافق من خلال تسخير ذكاء الأعمال والتكنولوجيا، إلى جانب طرح رؤى معمقة حول مواضيع مؤثرة مثل تأسيس شركات إدارة المرافق، وتحقيق التطور المهني في مجال استشارات إدارة المرافق. ويتميز جدول الأعمال بسلسلة من العروض التقديمية ودراسات الحالة المحلية والدولية والجلسات الاستشارية والنقاشية، في سبيل استشراف آفاق جديدة لتأسيس شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وصولاً بخدمات إدارة المرافق إلى مستوىً جديد من التميز، ووفق ركائز متينة قوامها الإبداع والابتكار والتكنولوجيا.



وفي كلمته الافتتاحية، أوضح جمال لوتاه بأنّ "المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" بات منبراً رائداً لنشر الوعي حول السبل المُثلى لتوظيف الابتكار التكنولوجي في دفع مسار نمو واستدامة قطاع إدارة المرافق الإقليمي، سيّما في ظل المشاريع التنموية الطموحة الجارية حالياً، مستقطباً نخبة الخبراء والرواد وصنّاع القرار والشخصيات الحكومية والمعنيين بقطاع التطوير العقاري وإدارة المرافق في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. ولفت لوتاه إلى أنّ الدورة الحالية من الحدث الإقليمي الأكبر من نوعه لإدارة المرافق تتبنّى شعار "ذكاء الأعمال والتكنولوجيا .. الحقبة الجديدة في إدارة المرافق" استجابةً للحاجة الماسة لتطويع الابتكار والتكنولوجيا في تطوير حلول إدارة المرافق بما يتفق واحتياجات مشاريع البناء والإنشاء والتطوير العقاري الجارية إقليمياً، مؤكداً التزام الجمعية بتوفير السبل اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية، إيماناً بدورها المحوري كدعامة متينة للارتقاء بتنافسية وكفاءة قطاع إدارة المرافق الذي يبلغ حجمه حالياً في منطقة الخليج العربي نحو 37 مليار دولار أمريكي.



وقال لوتاه: "يتفرّد "المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق 2019" باحتضان سلسلة من الجلسات الاستشارية، في خطوة سبّاقة على درب توطيد جسور التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وخلق قنوات مباشرة لإثراء المعرفة ونقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات الدافعة لعجلة نمو وتطور واستدامة إدارة المرافق. واستلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل "التميز والابداع ثقافة تسود في مجتمعنا بكل مؤسساته وشرائحه وأفراده"، فإنّنا نتطلع خلال الدورة الحالية إلى تكريم المتميزين ضمن مجتمع إدارة المرافق بـ "جائزة ميفما للتميز في إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا"، التي تعمل على تحفيز أعضاء "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" على مواصلة التميز في إحداث بصمة إيجابية عبر إعداد دراسات حالة مؤثرة في صنع مستقبل أفضل لصناعة إدارة المرافق إقليمياً، بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرين."



وشهد اليوم الأول من المؤتمر العديد من العروض التقديمية والجلسات النقاشية، حيث ألقى سعادة الدكتور ثامر بن عبد الله الرقيب، مدير الإدارة العامة للمشاريع وشؤون المنشآت بوزارة الداخلية السعودية، عرضاً حول خارطة طريق تطوير إدارة المرافق في وزارة الداخلية السعودية؛ فيما ألقى نبيل النعيم، المدير التنفيذي لخدمات الأحياء السكانية في شركة "أرامكو"، عرضاً تقديمياً حول "التحول الرقمي وتكامل الأعمال، عالم من الفرص لقطاع إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي".



وتشهد الدورة الحالية للمرة الأولى توزيع "جائزة ميفما للتميز في ادارة المرافق القائمة على التكنولوجيا، تقديراً للأعضاء الذين قدموا دراسات حالة تمكنوا من التعامل معها بنجاح، حيث حصدت المركز الأول "واحة دبي للسيليكون"، فيما حلت بالمركز الثاني شركة "إنوفا"، وجاءت في المركز الثالث شركة "إجادة".

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وتم خلال اليوم الأول أيضاً عقد جلسات استشارية حول إدارة المرافق، في حين ستشهد الدورة الحالية نشر تقريرين متخصصين الأول بعنوان "الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق: قدرات الذكاء الاصطناعي في قطاع إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي"، فيما يحمل التقرير الثاني عنوان "إدارة صيانة الأصول من خلال إنترنت الأشياء في المباني التجارية

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من مؤتمر "ميفما كونفكس دبي 2019" مناقشة مجموعة من أوراق العمل وعقد سلسلة من الجلسات النقاشية. وسيشهد اليوم الثالث من المؤتمر العديد من ورش العمل، حيث ستناقش ورشة العمل الأولى موضوع "رسوم الخدمة في مشاريع التطوير الرئيسية وتأثير المشاركة المبكرة"، فيما ستتناول ورشة العمل الثانية موضوع "ربط استراتيجية إدارة المرافق مع الاستراتيجية المؤسسية- التحول المؤسسي". أما ورشة العمل الثالثة فستبحث في موضوع "استراتيجيات النجاح لقطاع إدارة مرافق رقمي في بيئة أعمال مؤتمتة"، فيما من المقرر أن تناقش ورشة العمل الرابعة موضوع "شهادة آيزو 2018:41001 النظرة العامة والمتطلبات".

أما جدول أعمال اليوم الرابع من المؤتمر فسيتخلل تنظيم زيارة ميدانية من قبل شركة "إجادة" وذلك إلى المباني السكنية في "جزيرة بلووترز"، بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى "متحف الشندغة" والتي تنظمها جمعية التراث العمراني.

ويجدر الذكر بأنّ المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق "ميفما كونفكس دبي 2019" يقام برعاية 10 من الشركات الكبرى العاملة في مجال إدارة المرافق في المنطقة، بما فيها شركة "إنيشيال" السعودية كراع بلاتيني، وشركة "آبليونا" وشركة "إمداد" كرعاة ذهبيين.