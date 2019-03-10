بعد كارثة "محطة مصر"..السيسي يختار قائدا عسكريا لوزارة النقل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وقال الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد إنه "كلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020".

وأضاف: "المشروعات الجديدة تكلف خزينة الدولة 4 تريليونات جنيه". © متوفر بواسطة Sky News Arabia

وخلال كلمته، كشف الرئيس المصري أنه عرض على اللواء كامل الوزير منصب وزير النقل بعد حادث قطار محطة مصر، مضيفا أنه وافق وقال: "أنا تحت رِجل مصر في أي وقت".

وأوضح السيسي أنه لم يتم تعيين الوزير وزيرا للنقل حتى الآن، لأنه لابد من موافقة مجلس النواب، والبرلمان في إجازة حاليا، مضيفا: "بدي للمرفق ده واحد من أحسن ضباط الجيش".

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وخاطب الرئيس المصريين قائلا: "سترون مرفقًا جديدا في 30 يونيو 2020"، كما خاطب الوزير بقوله: "للك كل الدعم من كل المصريين من الجيش والشرطة وأجهزة الدولة عشان ننجح المرفق ده.. ولو عايز ضباط من أي هيئة معنديش مشكلة".

وكان حريق هائل قد نشب من جراء اصطدام جرار القطار بـ"صدادة حديدية" في محطة رمسيس التي تعرف باسم محطة مصر، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية، فبراير الماضي.

وأسفر الحادث عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين بعضهم في حالة خطيرة.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى والجرحى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات، والإهمال في صيانتها وتشغيلها.