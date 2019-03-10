الامارات | "التعليم والمعرفة" تفتح باب الابتعاث للطلبة المواطنين في 196 جامعة عالمية .. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم والمعرفة" تفتح باب الابتعاث للطلبة المواطنين في 196 جامعة عالمية .. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة فتح باب التسجيل للطلبة المتميزين للابتعاث خارج الدولة للعام الأكاديمي 2018-2019، وذلك للطلبة المواطنين الحاصلين على الثانوية، وطلبة الجامعات، وحددت الدائرة 196جامعة في كلا من آسيا، و أوروبا وأوقيانوسيا، الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى كندا، مشيرة إلى أن التقديم إلكتروني فقط ومتاح حتى 28 من مارس الجاري.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة على موقعها الإلكتروني، توفر لائحة محددة بالجامعات الموصى بها للطلبة الراغبين بالابتعاث خارج الدولة تضم 104 جامعة في الولايات المتحدة الأميركية، و32 جامعة في المملكة المتحدة، و10 جامعات في أستراليا، وجامعتين في إيرلندا، و11 جامعة في الصين، وجامعتين في نيوزيلاندا، 9 جامعات في اليابان، و7 جامعات في كوريا، و9 جامعات في سنغافورا، بالإضافة إلى 10 جامعات في كندا.

وأوضحت أن الطلبة المقبلين يحصلون من خلال بعثة دائرة التعليم والمعرفة على مجموعة من المزايا والمكافآت طوال فترة دراستهم ومنها الرسوم الدراسية، والحصول على مبلغ شهري، وحوافز مالية إضافية مخصصة للطلبة المتفوقين دراسياً، بالإضافة على أن البعثة الدراسية تشمل تغطية إجراءات السفر، وتذاكر العودة السنوية وبدل السكن وبدل الكتب الدراسية، والتأمين الصحي.

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وأشارت إدارة الإرشاد والبعثات بدائرة التعليم والمعرفة، إلى أن شروط القبول في بعثة دائرة التعليم والمعرفة للطلبة الثانوية المتميزين للدراسة خارج الدولة الحصول على معدل 85% فما فوق في الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر أو ما يعادلها، والحصول على قبول أكاديمي مباشر (غير مشروط بلغة إنجليزية أو سنة تأسيسية) من إحدى الجامعات الموصى بها من قبل دائرة التعليم والمعرفة، بالإضافة إلى الحصول على نتيجة 1100 فما فوق في امتحان "EmSAT " الرياضيات، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المقررة للبرنامج.

ولفتت إلى أن الطلبة الجامعيين، يشترط لقبولهم إتمام ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية معتمدة في جامعة موصى بها من قبل الدائرة وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3.00 أو ما يعادلها، عدا عن ذلك، على جميع الطلبة المتقدمين بطلب الانضمام لبعثة دائرة التعليم والمعرفة اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المقررة من قبل الدائرة، واجتياز امتحان IELTS (أكاديمي) بنتيجة 5.5 فما فوق أو ما يعادلها، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المقررة للبرنامج.