هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تفوز بجائزة "أفضل هيئة سياحية لعام 2018" خلال الاجتماع السنوي لرابطة...

حصدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الجائزة الذهبية عن فئة "أفضل هيئة سياحية لعام 2018"، وذلك خلال الاجتماع السنوي لرابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين الذي أقيم في لندن. هذا وتم تكريم هيئة رأس الخيمة بالوسام الذهبي في حين نال مكتب السياحة الاسبانية الجائزة الفضية، وسياحة جنوب أفريقيا الجائزة البرونزية.

تجمع "رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين" تحت مظلتها 120 شركة من أبرز منظمي الجولات السياحية المستقلين في بريطانيا، وتوفر لأعضائها مبادئ توجيهية لضمان استفادة المجتمعات المضيفة من السفر ، واحترام الثقافات المحلية ، وحماية البيئة ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ضمن وجهات السفر المختلفة.

وتعليقاً على التكريم قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة:" تفتخر هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بهذا التكريم والحصول على الجائزة الذهبية من قبل "رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين" التي لطالما كانت شريكاً استراتيجياً مهماً. لقد عملنا خلال السنوات الماضية على توطيد ارتباطنا مع رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين في المملكة المتحدة، وسنبقى ملتزمين بالعمل بشكل وثيق مع الرابطة وأعضائها في المستقبل. إن تكريم الهيئة بالجائزة الذهبية هو شهادة على حضورها القوي في المملكة المتحدة وجهودها المستمرة في الترويج للأمارة وعروضها السياحية المتنوعة. تستمر المملكة المتحدة في كونها أحد الأسواق الدولية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى إمارة رأس الخيمة، لذا فإننا نهدف إلى زيادة عدد زوار القادمين منها بنسبة 20٪ في عام 2019 من خلال تعزيز الشراكات التسويقية والتجارية المختلفة".

وقالت كيت كينوود، المديرة التنفيذية لرابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين: “يسرنا تكريم شركائنا التجاريين والمكاتب السياحية المختلفة على خدماتهم ودعمهم المستمر للرابطة ومشغلي الرحلات ووكلاء السفر التابعين لها. لدينا الآن أكثر من 13،000 تعليق من عملائنا على موقعنا الالكتروني AITO.com ، حيث أصبح الموقع منصة مثالية للحصول على المعلومات والأفكار حول مشغلي الرحلات المتخصصين ووجهات السفر والتجارب المميزة".

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هذا وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة العام الماضي عن إبرام اتفاقية شراكة جديدة مع "رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين" للتعاون في تنفيذ مشروع "بروتيكت" (PROTECT)، المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع "جامعة سري"(University of Surrey) ، وتصبح الهيئة بموجبها راعياً رسمياً للسياحة المستدامة لدى الرابطة لعام 2018 -2019. وكانت الرابطة و"جامعة سري" قد أطلقتا مشروع "بروتيكت" (PROTECT) الذي ترمز حروف اسمه باللغة الإنجليزية إلى (الناس؛ التوعية بالموارد؛ السياحة؛ البيئة؛ صون الطبيعة؛ الغد) بهدف المساهمة في تشجيع الأعضاء وإرشادهم نحو اعتماد ممارسات أفضل على صعيد السياحة المستدامة والتركيز على حماية البيئة في المناطق التي يزورها عملاؤهم.

كما استضافت رأس الخيمة مؤتمر "رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين" السنوي العالمي في نوفمبر 2018، حيث حضر ما يزيد عن 120 مدعو من أبرز شركات السفر في المملكة المتحدة إلى الإمارة لتعريفهم بالوجهة المتميزة وما تقدمه من عروض سياحية وترفيهية متنوعة.

ووصل تعداد الزوار القادمين من المملكة المتحدة خلال 2018 إلى 63،054 زائراً بنمو نسبته 11.5%؛ مما جعلها ثالث أكبر الأسواق المصدرة للسياحة لإمارة رأس الخيمة.