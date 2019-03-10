ماندارا سبا في فندق ذا إتش دبي يطلق عروض مميزة للاسترخاء خلال أيام الأسبوع

أعلن ’ماندارا سبا‘، المنتجع الصحي الباليّ الفريد من نوعه في فندق ’ذا إتش دبي‘، والذي يعد بدوره الملاذ المفضل لتجارب الإقامة الفاخرة والمميزة، عن إطلاق عرضين جديدين يمثلان إضافةً مميزةً على قائمة عروضه الموسعة. ويمكن للضيوف الاختيار بين حسم بقيمة 50% على جميع علاجات تدليك الجسم خلال أيام الأسبوع، أو الحصول على 30 دقيقة مجانية إضافية لأي علاج يستمر لمدة 60 دقيقة و اكثر .

ويقدّم السبا الواقع في وسط مدينة دبي النابض بالحياة وأكبر مركز للتسوق في العالم ملاذاً مميزاً للاسترخاء والراحة. وخلال فصل الشتاء، أطلق المنتجع عرضين رائدين لمنح الضيوف تجربة استرخاء تجدد نشاطهم وعافيتهم خلال الطقس البارد. ويمكن للضيوف الاستفادة من عرض أيام الأسبوع المذهل، والذي يشتمل على حسم بقيمة 50% على جميع علاجات الجسم الكاملة من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 2 ظهراً، بما في ذلك مسّاج الأكسجين لصقل الجسم وتدليك الجسم بالأرجان ومسّاج أرابيسك ومسّاج ماندارا الخاص. وكخيارٍ بديل، يقدم المنتجع للضيوف الباحثين عن تجارب مطولة 30 دقيقةً مجانيةً من الاسترخاء والراحة المطلقة، حيث تضاف هذه المدة عند حجز أي جلسة علاج لمدة 60 دقيقة.

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وسيخوض الضيوف تجربة استرخاء مميزة مع فريق خبراء العلاج القادمين من بالي مباشرةً للعمل في السبا، حيث يتمتع أعضاء الفريق بخبراتٍ أكاديمية وعملية تواكب أرفع معايير المنتجعات الصحية، ليقدموا للضيوف مجموعة من العلاجات المتنوعة بما يشمل علاجات الوجه والجسم وجلسات التدليك. ويضم المنتجع المميز 10 غرف للعلاج بما في ذلك جناحين مخصصين للأزواج إلى جانب مرافق منفصلة لتبديل الملابس لكل من الرجال والنساء، حيث يحتضن كل جناح غرفة بخار للعلاج الحراري والمائي وساونا وجاكوزي ودش استحمام فريد. وتجسّد صالات الاسترخاء الفسحة المثالية لعيش الرفاهية والترف، والتي تكتمل مع تشكيلة مختارة بعناية من الفواكه الطازجة والمياه المنكهة وأصناف شاي الأعشاب الصحي التي يقدمها فريق السبا للضيوف مجاناً بعد انتهاء العلاج.

المعلومات

30 دقيقة مجانية تتم إضافتها عند حجز أي جلسة علاج لمدة 60 دقيقة

خلال أيام الأسبوع ما بين الساعة 10 صباحاً و2 ظهراً، سيتمكن الضيوف من الاستفادة من حسم بقيمة 50% على علاجات تدليك الجسم الكامل