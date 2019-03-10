مجلس قطاع النقل العربي يجتمع في القاهرة









في اجتماع ضم الاتحادات العربية للنقل بكافة أنماطها عقد اليوم اجتماعات الاتحادات العربية والمختصة بالنقل بحضور رؤساء الاتحادات والأمناء العامين وذلك برئاسة وزير النقل الاردني السابق مالك حداد رئيس الاتحاد العربي للنقل البري وبحضور نائبة سعادة الشيخ يوسف الصباح رئيس الاتحاد العربي للموانئ البحريه وذلك في مقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة للتباحث ودراسة سبل تقدم النقل العربي ومواكبته للتطورات التكنولوجية وقد أوصى المشاركون بضرورة رفع مستوى التنسيق بين كافة أنماط النقل المختلفة لتشجيع وتنمية التجارة البينية بين الدول العربية وكذلك فيما بينها والعالم الخارجي خاصة في ضوء اقتراب تنفيذ المشروع الصيني العالمي والمتمثل بطريق الحرير الجديد - حزام واحد - طريق واحد

كما رفع المجلس توصيته للدول العربية للاستفادة من هذا المشروع الهام .

و رحب المشاركون بعودة الشركات العراقية للانضمام للاتحادات العربية المختلفة وخاصة البحرية

وقد أوصى المجلس بعقد اجتماع مشترك خلال هذا العام لكافة الاتحادات التابعة للنقل والمنبثقة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية

علماً بان هنالك اجتماع اخر سيعقد غدا في مقر المجلس لعرض مخرجات هذا الاجتماع الهام بحضور معالي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع

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