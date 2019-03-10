اخبار الخليج / اخبار الإمارات

مجلس قطاع النقل العربي يجتمع في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
  • upload_1552214032.jpg
  • upload_1552214303.jpg
  • upload_1552214032.jpg
  • upload_1552214303.jpg


في اجتماع ضم الاتحادات العربية  للنقل بكافة أنماطها عقد  اليوم اجتماعات  الاتحادات  العربية والمختصة بالنقل بحضور رؤساء الاتحادات  والأمناء العامين  وذلك برئاسة وزير النقل الاردني السابق مالك حداد  رئيس الاتحاد العربي للنقل البري وبحضور نائبة سعادة الشيخ يوسف الصباح  رئيس الاتحاد العربي للموانئ البحريه وذلك  في مقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة للتباحث ودراسة سبل تقدم النقل العربي ومواكبته للتطورات التكنولوجية وقد  أوصى المشاركون  بضرورة رفع مستوى التنسيق بين كافة أنماط النقل المختلفة لتشجيع وتنمية التجارة البينية بين الدول العربية وكذلك فيما  بينها والعالم الخارجي خاصة في ضوء اقتراب تنفيذ المشروع الصيني العالمي والمتمثل بطريق الحرير الجديد - حزام واحد - طريق واحد
كما رفع المجلس توصيته للدول العربية  للاستفادة من هذا المشروع الهام .

و رحب المشاركون بعودة الشركات العراقية للانضمام للاتحادات العربية المختلفة وخاصة البحرية
وقد أوصى  المجلس بعقد اجتماع مشترك خلال هذا العام لكافة الاتحادات التابعة للنقل والمنبثقة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية
علماً بان هنالك اجتماع اخر سيعقد غدا في مقر المجلس لعرض مخرجات هذا الاجتماع الهام بحضور معالي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع

 

 

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس قطاع النقل العربي يجتمع في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا