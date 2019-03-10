الامارات | 6 شروط تؤهلك لتصبح دبلوماسياً إماراتياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط تؤهلك لتصبح دبلوماسياً إماراتياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن فتح باب التسجيل، وبدء تلقي طلبات الراغبين في الانضمام للعمل في السلك الدبلوماسي في الوزارة، حيث يتم التقديم للخريجين الجامعيين الجدد والمتقدمين العاملين في جهات حكومية أو شبه حكومية من خلال التسجيل ، للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.



وبينت الوزارة شروط التقديم في اعلان نشرته عبر حسابها على "تويتر" ، إذ بينت أن هناك ستة شروط هي أن يكون المتقدم مواطنا إماراتيا حديث التخرج بفئة عمرية لا تتجاوز 30 عاما، أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو أعلى في التخصصات المطلوبة لدى الوزارة من جامعة أو كلية معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الامارات، وأن يكون حاصلا على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 أو أعلى على مقياس من 4 نقاط، أن يكون حاصلا على آيلتس الأكاديمي بنتيجة 6.0 أو أعلى أو اختبار توفل، ولا يمانع السفر إلى الخارج أو العمل في بعثات خارجية، إنهاء الخدمة الوطنية للذكور .



وحول الأوراق والمستندات المطلوبة، بينت الوزارة ضرورة إحضار صور من جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية وصورة شخصية والشهادات العلمية وسجل الدرجات (المعادلة والتصديق والشهادات من خارج الدولة)، السيرة الذاتية وشهادة الخبرة إن وجدت وشهادة الآيلتس أو التوفل، شهادة اجتياز الخدمة الوطنية للذكور

ويتم ارسالها إلى [email protected]