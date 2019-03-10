"مساندة" تسلم مشروعين للطرق في مدينة محمد بن زايد بقيمة 229.7 مليون درهم

سلمت شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة " مشروعين للطرق الداخلية والبنية التحتية في مدينة محمد بن زايد بالتعاون مع بلدية أبوظبي وهيئة أبوظبي للإسكان، بتكلفة تقارب 229.7 مليون درهم على مساحة تقدر بـ 1.2 مليون متر مربع.

وكشفت "مساندة" عن إنجازها نسبة 100 % من أعمال المشروع الأول الخاص بالأحواض إم إي 3 إلى 4 - المنطقة هـ عقد هـ 1.. مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز للمشروع الثاني الخاص بالأحواض إم إي 4 إلى 5 - المنطقة هـ عقد هـ 2 بلغت 98%، حيث يعمل بالمشروعين 1108 عمال.

وأكدت "مساندة" أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار حرصها، على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته.. لافتة إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما أكدت التزامها في تنفيذها للمشروعين بمتطلبات الاستدامة البيئية وفقاَ لأعلى المعايير العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة.

و قالت إن المشروعين ينفذان في إطار خطة أبوظبي الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المتوفرة لأفراد المجتمع وإرساء البنى التحتية التي تدعم الاقتصاد المحلي وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.

وشددت الشركة على أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو تطوير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ومواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني وتلبية احتياجات المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة تقدم أعلى مستوى من الراحة والرفاهية وترفع من المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن وتحقق له السعادة.

يذكر أن المشروع الأول الخاص بالأحواض إم إي 3 إلى 4 - المنطقة هـ، عقد هـ 1 ينفذ على مساحة أكثر من 624 ألف متر مربع تشمل 172,8 ألف متر مربع تحتوي على 96 قطعة أرض سكنية وذلك بتكلفة تقدر بـ 121,9 مليون درهم.

ويتضمن نطاق أعمال المشروع إزالة كل الخدمات القائمة وتحسين التربة وتشييد الطرق الداخلية وتزويدها بالخدمات والمرافق وتركيب شبكات تصريف مياه الأمطار على الطريق، ووضع إشارات وتخطيط الطرق وتركيب اللوحات الإرشادية والتوجيهية والتحذيرية وفقاً لأحدث المواصفات المعمول بها في الدولة، إلى جانب تشييد 6 محطات كهرباء وتمديد كابلات الكهرباء وأعمال الإنارة والمحطات الكهربائية الفرعية.

وفيما يخص المشروع الثاني الخاص بالأحواض إم إي 4 إلى 5 - المنطقة هـ عقد هـ 2 ، ينفذ المشروع على مساحة 569 ألف متر مربع في مدينة محمد بن زايد تشمل 284,4 ألف متر مربع تحتوي على 158 قطعة أرض سكنية وذلك بتكلفة تبلغ 107.8 مليون درهم.

ويتضمن المشروع تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية والطرق بما في ذلك إزالة كل الخدمات القائمة وتحسين التربة وتشييد الطرق الداخلية وتزويدها بالخدمات والمرافق وتركيب شبكات تصريف مياه الأمطار على الطريق، ووضع إشارات وتخطيط الطرق وتركيب اللوحات الإرشادية والتوجيهية والتحذيرية وفقاً لأحدث المواصفات المعمول بها في الدولة، إلى جانب تشييد 8 محطات كهرباء وتمديد كابلات الكهرباء وأعمال الإنارة والمحطات الكهربائية الفرعية.