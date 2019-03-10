"الأرصاد": استمرار اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان

حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في كل من الخليج العربي وبحر عمان من استمرار اضطرابهما بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة أحياناً التي تصل سرعتها إلى 50 كم / ساعة.

وأوضح المركز، في بيان له، أن هذه الرياح تؤدي إلى ارتفاع الموج مابين 6 إلى 8 وقد يصل إلى 9 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 7 من صباح يوم الإثنين.

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