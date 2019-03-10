حميد النعيمي يفتتح جامع فاطمة بنت العويد الكتبي

عجمان (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان جامع فاطمة بنت العويد الكتبي والدة حمد عبدالله بن غليطة الغفلي بمنطقة الحميدية في عجمان، والذي يتسع لألف مصل إلى جانب مصلى للنساء يتسع لمائة مصلية.

وأدى صاحب السمو حاكم عجمان بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومرافقيه وكبار المسؤولين صلاة المغرب إيذاناً بافتتاح الجامع.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعبيد حمد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان وعدد من مديري الدوائر الحكومية ولفيف من الأعيان والوجهاء والمسؤولين وجموع المصلين.

وأشاد سموه بالرعاية التي تجدها بيوت الله من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأعرب سموه عن سروره وتقديره لإقبال المواطنين على عمارة المساجد، مبدياً سموه تقديره للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على جهودها في رعاية بيوت الله ومتابعتها والاعتناء بها إذ أصبحت المساجد في دولة الإمارات نموذجاً عصرياً يفتخر به ويشعر المصلي بروحانية الصلاة في رحاب هذه المساجد الطاهرة.

من جانبه ثمن الدكتور محمد مطر الكعبي الدعم الكبير والرعاية المتواصلة التي تحظى بها مساجد إمارة عجمان من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مؤكداً أن الهيئة تولي عناية كبيرة للمساجد تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة من خلال المتابعة المستمرة لتشييدها وفق النماذج المعمارية الإسلامية الملائمة للبيئة مع تزويدها بأحدث وسائل التقنية الصوتية وفرشها بأجود أنواع السجاد مع مراعاة احتياجات المصلين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعة نظافتها وتزويدها بالأئمة والمؤذنين.