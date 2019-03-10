حمدان بن محمد يشارك قبيلة الكتبي أفراحها

دبي (وام) شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قبيلة الكتبي أفراحها. فقد حضر سموه عصر أمس حفل الاستقبال الذي أقامه حميد سالم بونواس الكتبي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة المرحوم محمد حميد الكتبي. وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الهير للأفراح في مدينة العين، عدد من أعيان وأبناء القبائل وأقارب وذوي العروسين.

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