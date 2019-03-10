«نماء» تدعم جهود «التعليم من أجل التوظيف»

الشارقة (الاتحاد)

تدعم مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، جهود مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» من خلال تدريب 3500 شاب وشابة في الأردن وفلسطين ومصر، أكثر من نصفهم من الشابات، بهدف مساعدتهم على دخول سوق العمل، وذلك وفق اتفاقية شراكة أبرمتها المؤسستان لمدة عام، في قمة «التعليم من أجل التوظيف» التي عقدت، مؤخراً في دبي.

وتسهم هذه الشراكة بتمكين فروع مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» في الأردن، وفلسطين ومصر، من تحقيق أهداف «البرنامج التأهيلي التوظيفي» التابع للمؤسسة في تلك الدول، ما يشكّل حافزاً لنمو المؤسسة المتواصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإتاحة فرص العمل المناسبة لآلاف الشابات سنوياً.

كما تعزز الاتفاقية دور مؤسسة «نماء» الرائد في الارتقاء بالمرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية، فضلاً عن أنها تنسجم مع أهداف «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، إحدى أبرز مبادرات «نماء» الرامية إلى ضمان فعالية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وقالت ريم بن كرم، مدير المؤسسة: تدرك «نماء» أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة، فمنذ انتخاب قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر القاسمي، رئيسة مؤسسة«نماء»، راعياً فخرياً للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، نواصل العمل معاً لتحقيق أهداف شبكة التعليم من أجل التوظيف في الوصول إلى 55 ألف فتاة وسيدة شابة في المنطقة بحلول عام 2020.