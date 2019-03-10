«الظفرة لطب الأسرة» يستعد لافتتاح عيادات تخصصية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يستعد مركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد التابع لإدارة مستشفيات الظفرة إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لإضافة عيادات تخصصية إضافية جديدة، تدعم تحوله إلى مركز متميز لتقديم التخصصات الإضافية والتجميلية غير المتوافرة في منطقة الظفرة على الإطلاق وتقديم العديد من التخصصات الطبية والعلاجية التي تلامس احتياجات ومتطلبات المجتمع المحلي في منطقة الظفرة.

وتتمثل التخصصات الإضافية الجديدة التي يتوقع توافرها خلال العام الجاري في عيادات أمراض الشرايين وعلاج الدهون والجلدية التجميلية، لتضاف إلى باقة من الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة التي يقدمها مركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد إلى سكان منطقة الظفرة.

ويقدم مركز الظفرة لطب الأسرة حالياً برنامجاً للفحص الطبي الشامل لحاملي بطاقات ثقة في منطقة الظفرة الذي يهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض، والتقليل من مضاعفات المرض وتقديم تجربة علاجية جديدة وحديثة بجودة عالية، وفق أعلى المعايير الصحية والعلاجية، ويساهم في توفير برامج علاجية متميزة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع، من خلال تجربة جديدة محدثة عالية الجودة في الرعاية الصحية.

ويشمل البرنامج تقديم حزمة من الخدمات الصحية المتميزة التي يمكن أن يحتاج إليها سكان الظفرة، حيث يستقبل طبيب الأسرة المراجع بمجرد وصوله ليقوم بعمل الفحوصات اللازمة، والأشعة التي تخص حالة المريض قبل أن يتم تحويله بعدها إلى تخصص العيون لإجراء الفحوصات اللازمة للمراجع، وبعدها يتوجه إلى عيادة الأسنان لفحص اللثة والأسنان، ومن ثم ينتقل إلى عيادة القلب، لعمل فحوص تخطيط القلب، والتحاليل المخبرية الشاملة والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية ثم عيادة الأنف والأذن والحنجرة، وبعدها يتوجه إلى اختصاصي التغذية، ثم يراجع الشخص المركز، بعد 5 أيام ليتم تحويله إلى الاختصاصي إذا كان بحاجة لعلاج متخصص.

ونجح مركز الظفرة في تحقيق درجة رضا كبيرة من مراجعي المركز بعد أن أظهرت نتائج استطلاع رأي المتعاملين مع برنامج الفحص الطبي الشامل في مركز الظفرة لطب الأسرة رضا فاق التوقعات حيث بلغت نسبة الرضا 99.5%.