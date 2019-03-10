الدبلوماسية البرلمانية تواكب توجهات الدولة وسياستها الخارجية

الرباط (الاتحاد)

وصلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد المجلس في زيارة عمل رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة، تجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين بالمملكة، بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة، بما يواكب التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في جميع المجالات.

وتترأس معاليها وفد المجلس المشارك في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس 2019م.

وكان في استقبال معالي الدكتورة أمل القبيسي، ووفد المجلس لدى وصولهم مطار الرباط الدولي، معالي الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، ومعالي علي سالم الكعبي، سفير الدولة لدى المملكة المغربية الشقيقة.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته كلاً من: محمد بن كردوس العامري وخليفة سهيل المزروعي ومطر حمد الشامسي وصالح مبارك العامري وأحمد يوسف النعيمي وخالد علي بن زايد الفلاسي وأحمد محمد الحمودي وجاسم عبدالله النقبي وسعيد صالح الرميثي وعائشة راشد ليتيم وعائشة سالم بن سمنوه ومحمد أحمد اليماحي وناعمة عبدالله الشرهان، والدكتورة نضال محمد الطنيجي وحمد عبدالله بن غليطه الغفلي، وأحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس.

وستعقد معالي الدكتورة القبيسي مباحثات مع معالي الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، ومعالي حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وسيتم توقيع مذكرة تعاون وتفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المغربي.

كما ستعقد معالي رئيسة المجلس والوفد المرافق لها لقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات المشاركين في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية هذه الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات القوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية من تقدم ونماء، لمناقشة السبل الكفيلة بالدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، وبحث ما تشهده دول المنطقة والعالم من أحداث وتطورات، تتطلب العمل الفاعل على الصعد كافة، واستثمار الدور المهم للبرلمانات في هذه المجالات.

وشددت على أن المجلس الذي وضع أول استراتيجية برلمانية منذ تأسيسه لتحقيق رؤية وطموحات قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات، وليكون مجلساً فاعلاً ومتفاعلاً مع اهتمامات وتطلعات شعب الإمارات، يحرص على مواكبة توجهات الدولة وسياستها الخارجية من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصر أساسي في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي الحرص على تفعيل نشاط المجلس الوطني الاتحادي الدؤوب وزياراته ومشاركاته الخارجية للمساهمة في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، ومواكبة توجهات الدولة والقضايا التي تتبناها، مضيفة أنه وبهدف تحقيق أفضل النتائج، حرصنا على أن يكون لكل فعالية برلمانية أهداف وأغراض واضحة ومحددة يتم تحقيقها، والتفاعل المدروس والمخطط مع مختلف القضايا والموضوعات المدرجة على أجندتها، بما يحقق السمعة الطيبة التي حققتها الدولة على صعيد علاقاتها الخارجية مع دول العالم كافة.

وحسب جدول الأعمال، سينتخب المؤتمر أعضاء هيئة المكتب، واعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الرابعة عشرة، ويطلع على تقرير الأمين العام، فضلاً عن إلقاء كلمات رؤساء الوفود، واعتماد تقرير الدورة الحادية والعشرين للجنة العامة للاتحاد، ودراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من اللجان المتخصصة الدائمة المعنية: بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئية والثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة.