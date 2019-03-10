«الوطني» يواصل مناقشة «سياسة بريد الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة الموضوع خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، رئيس للجنة.

وتناقش اللجنة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» ضمن ثلاثة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة.

وتتكون اللجنة من: أحمد يوسف النعيمي مقرراً، وخلفان عبدالله بن يوخة، ومحمد علي سيف الكتبي، وأحمد محمد مبارك الحمودي، وسالم عبدالله الشامسي. حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور جابر محمد الزعابي، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال حمد الرحومي: إن اللجنة اطلعت على العديد من الأوراق الفنية التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، كما تمت مناقشة المعلومات التي حصلت عليها خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث استفسرت اللجنة عن بعض الجوانب القانونية والإدارية بالنسبة لارتباط مجموعة بريد الإمارات بتطبيق قانون الموارد البشرية الاتحادي، حيث تم طرح العديد من التساؤلات خلال الاجتماعات تتعلق بمحاور الموضوع.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد ضمن خطة عملها اجتماعاً مع ممثلي ديوان المحاسبة لعرض المزيد من الاستفسارات والمعلومات، كما سيتم الاجتماع مع ممثلي مجموعة بريد الإمارات، لطرح بعض الاستفسارات والنتائج التي توصلت إليها من خلال التقارير والمعلومات الواردة لها.

ولفت إلى أن خطة اللجنة لمناقشة الموضوع تتضمن الاطلاع على العديد من الدراسات البحثية، وعقد لقاءات عدة مع جهات معنية، بالإضافة إلى إجراء زيارة ميدانية لمجموعة بريد الإمارات للاطلاع عن قرب على مسيرة وطبيعة عمل البريد في الدولة والتطورات والخدمات المقدمة، والتحديات التي تواجهها في تطوير وتحسين البريد والإنجازات المحققة، مؤكداً أن اللجنة تسعى إلى تطوير عمل البريد في الدولة لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في الدورة الاقتصادية، حيث يجب أن تتوافر فيه جودة عالمية من الخدمات تواكب التطورات الكبيرة التي تشهدها الدولة في العديد من القطاعات.