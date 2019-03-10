النائب العام للدولة: الإماراتية نموذج مشرف للمشاركة الفاعلة في المجتمع

أبوظبي (وام) قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، إن المرأة الإماراتية تُعد نموذجاً مُشرفاً للمشاركة الفاعلة في المجتمع الإماراتي بما حققته من إنجازات على كل الصعد في مسيرة نهضة الدولة ورفعتها.

وأضاف في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة في كل موقع تولت فيه المسؤولية، بدءاً من تربية النشء على أرفع القيم، ومروراً بدورها في معاهد العلم، أستاذةً ومعلمةً، ومواقع العمل والإنتاج بأعلى درجات الكفاءة والإخلاص المتفاني.

وأشار النائب العام للدولة إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق لابنة الإمارات في كل مناحي الحياة، كان نتاجاً طبيعياً لإيمان الدولة وقيادتها الرشيدة بقيمة المرأة في مجتمعها، وأثر الارتفاع بمستوى تنشئتها وإعدادها وتمكينها، لذا سخّرت الدولة كل إمكاناتها في إعداد المرأة الإماراتية لتمارس مسؤوليتها نحو بلدها على الوجه الذي نفخر به اليوم.

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