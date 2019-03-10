شارع خورفكان - الشارقة.. نقلة اجتماعية واقتصادية نوعية

السيد حسن (خورفكان)

أكدت فعاليات رسمية ومجتمعية في خورفكان أن طريق خورفكان/‏‏‏‏‏ الشارقة الجديد بطول 89 كيلومتراً، والمزمع افتتاحه في 13 أبريل المقبل، يعد شرياناً جديداً يدعم النهضة الشاملة في المنطقة، وسيحدث نقلة اجتماعية واقتصادية وعمرانية نوعية كبيرة فيها، باعتبار أن الطريق سوف ينقل الحركة المرورية إلى الشارقة عبر الطريق الدائري من دون المرور بمدينة خورفكان، ولا بإمارة الفجيرة، وستختصر الرحلة من خورفكان إلى الشارقة من 90 دقيقة إلى 40 دقيقة فقط.

دوريات وسرعات الطريق

قال المقدم جمعة الغاوي، نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية في خورفكان: «الطريق طوله الإجمالي 89 كيلومتراً من مدينة خورفكان حتى الشارقة، ويمر بوادي شيص بخورفكان، ثم منطقة دفتا برأس الخيمة، ومنها مباشرة تم استحداث طريق جديد غير طريق الذيد، يتوغل من دفتا فيشق المناطق الصحراوية والجبلية، وصولاً إلى طريق دبي العابر، ومن ثم الشارقة».

وأضاف المقدم الغاوي: «وتصل مساحة الطريق من مدينة خورفكان حتى دفتا 24 كيلومتراً، ومن دفتا إلى الشارقة 65 كيلومتراً، ومن المقرر وفق الدراسات الموضوعة بين شرطة خورفكان وهيئة الطرق والمواصلات، أن تحدد السرعات على الطريق وفق المنطقة التي تمر بها، المسافة التي تسبق دخول الأنفاق، مباشرةً، حدد لها سرعة سير المركبات على 60 كيلومتراً، وفي مناطق المنحنيات على الطريق 40 كيلومتراً، خاصة أن الطريق يمر بسلسلة جبلية وأنفاق، ولابد فيه من الحيطة والحذر».

وأشار الغاوي إلى تخصيص 4 دوريات للطريق الجديد، ستكون على استعداد تام للتعامل مع أي حوادث أو مشكلات قد تقع لمستخدمي الطريق. وقال: «إنه جارٍ التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة على وضع اللوحات الإرشادية على الطريق، بما يضمن سلامة مستخدميها، كما أن الهيئة لديها مواصفات عالمية، بمقتضاها يتم وضع جميع اللوحات الإرشادية، وحتى اليوم لم تتسلم إدارة مرور خورفكان الطريق بشكل رسمي من الهيئة، ولكنّ هناك تنسيقاً تاماً بين الجهتين».

نهضة اجتماعية

قال الدكتور راشد النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان: «الطريق الجديد سيساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية هائلة في مساريها، فالطريق يقطع 24 كيلومتراً من خورفكان إلى دفتا برأس الخيمة، ويقع عليه وادي شيص ثم استراحة ومتنزه الرفيصة السياحي، وسيدفع الطريق إلى خلق تكوينات عمرانية جديدة على جانبيها، كما ستقوي الأودية الموجودة حالياً اجتماعياً، فتقليص وقت السفر من 90 إلى 40 دقيقة سوف يدفع بالمواطنين العاملين بالشارقة إلى البقاء في بيوتهم الحالية أو إقامة بيوت جديدة في تلك المساحات المحيطة بالطريق، وبالتالي سيحضر المواطنون مع أسرهم بشكل يومي، ما يعزز استقرار هذه الأسر».

طريق نوعي

قال المواطن بدر إبراهيم بن أحمد النقبي: «بالتأكيد كل الطرق تخدم حركة النهضة في الدولة، ولكن هذا الطريق الذي تكلف تشييده 5.5 مليار درهم سيكون علامة بارزة في حياة سكان خورفكان والمناطق التابعة لها»، ودعا لإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على الطريق. كما قال: «إن طريقاً بهذا الحجم والمستوى لابد من وضع رقابة عليه على مدار الساعة، خاصة فيما يتصل بمرور الشباب عليه والسرعات المرورية».

من ناحيته، ذكر سالم النقبي أن الطريق سيمنحنا الفرصة للتردد كثيراً على تلك المناطق الجبلية الواقعة على جانبيها للسياحة، ففي السابق كان من الصعب السير على طرق ترابي أو حصوي لزيارة مناطق جبلية نسمع عنها.